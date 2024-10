Activa esta opción de Google Chrome para evitar que otras personas espíen tus movimientos

El navegador es uno de los más seguros en el mercado. (Foto: REUTERS/DADO RUVIC)

Google Chrome es uno de los navegadores web más utilizados en todo el mundo, en gran parte gracias a su enfoque en la seguridad y privacidad de los datos. Con más del 70% del mercado global, es la opción preferida de millones de usuarios que buscan una experiencia rápida, y protección contra posibles intrusiones en su vida digital.

Entre sus funciones más conocidas se encuentra el modo incógnito, que permite navegar sin que el historial, las cookies o los datos de formulario sean almacenados. Sin embargo, este no es el único recurso que ofrece el navegador de Google para garantizar la privacidad de sus usuarios.

Existe una opción menos conocida pero también poderosa, que puede evitar que otras personas espíen los movimientos en línea: la prevención del rastreo.

En qué consiste la prevención del rastreo en Google Chrome

La función de prevención del rastreo en Google Chrome está diseñada para bloquear las cookies de terceros que intentan recopilar información sobre el comportamiento en la web.

Estas cookies, que son fragmentos de datos almacenados en el navegador, permiten a las empresas rastrear las actividades de los usuarios, desde los sitios que visitan hasta los productos que buscan o compran. Aunque muchas veces son utilizadas para mostrar publicidad, su uso indiscriminado puede resultar invasivo y poner en riesgo la privacidad.

Con la prevención del rastreo activa, el navegador impide que las cookies de terceros recopilen información sin el consentimiento del usuario. Esto significa que, aunque se siga viendo anuncios en algunos sitios web, estos no estarán personalizados en función del historial de navegación.

Esta medida no solo evita la personalización no deseada, sino que también reduce el riesgo de que tus datos sean utilizados por terceros con fines desconocidos o no autorizados.

Cómo activar la prevención del rastreo en Google Chrome

Activar la prevención del rastreo en Google Chrome es un proceso sencillo que no requiere de conocimientos avanzados en tecnología. Hay que seguir estos pasos para habilitar esta opción y mejorar la privacidad en línea:

Abrir Google Chrome y hacer clic en los tres puntos verticales ubicados en la esquina superior derecha de la ventana del navegador. Seleccionar “Configuración” en el menú desplegable.

En la página de configuración, ir hacia abajo y hacer clic en “Privacidad y seguridad”. Hay varias opciones relacionadas con la gestión de cookies y datos almacenados en el navegador.

Marcar la opción que bloquea las cookies de terceros. Esto impedirá que las páginas web visitadas utilicen cookies que no sean esenciales para su funcionamiento, reduciendo así la posibilidad de rastreo.

Una vez que se hayan completado estos pasos, la prevención del rastreo estará activa, lo que protegerá mejor la privacidad del usuario al navegar por la web.

Por qué se debe implementar esta opción en Google Chrome

Secciones como el modo incógnito no proporcionan una protección completa contra el rastreo en línea. Los sitios web aún pueden recopilar información sobre la dirección IP del usuario y algunos servicios pueden seguir rastreando las actividades en tiempo real.

En cambio, la prevención del rastreo ofrece una capa adicional de seguridad que va más allá de lo que el modo incógnito puede proporcionar.

Esta función, junto con otras medidas de privacidad, como el uso de extensiones de bloqueo de rastreadores o navegadores centrados en la privacidad, puede ayudar a los usuarios a proteger mejor su información personal.

Qué pasa al bloquear las cookies en Google Chrome

La prevención del rastreo no solo mejora la privacidad del usuario, sino que también, tiene un impacto positivo en la experiencia de navegación. Al bloquear ciertas cookies, es posible que las páginas web carguen más rápido y con menos anuncios molestos.

Esto es producto de que muchos rastreadores utilizan recursos adicionales que pueden ralentizar la carga de los sitios. Además, ofrece la posibilidad de sincronizar las configuraciones de privacidad en todos los dispositivos del usuario.

Al activar la prevención del rastreo en una computadora, esta configuración también se aplicará en los dispositivos móviles vinculados a la misma cuenta de Google. Así, se garantiza una experiencia de navegación segura y coherente sin importar el dispositivo utilizado.