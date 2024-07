No creerás lo que Amazon ha hecho con su tienda de videojuegos

La experiencia recrea un tienda de renta de videojuegos. (X: AMZNVideoGames)

Amazon integró una nueva experiencia inmersiva para la compra de videojuegos. Se trata de un espacio que recrea las antiguas tiendas donde se rentaban juegos y habían máquinas arcades.

Los usuario puede explorar la tienda, la cual se encuentra divida por secciones y títulos. Por ejemplo, en terror se encuentra Silent Hill, Alone in the Dark y Alan Wake II; en la categoría de fantasía hay juegos como Sea of Stars, Elden Ring, Sky Oceans: Wings for Hire y más.

Además de las categorías mencionadas hay novelas visuales, acción, deportes, rompecabezas, estrategia, retro, familiares y de lucha.

En las repisas de la tienda también se encuentran algunas consolas como PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X. Al lado de estos dispositivos modernos, está situada una máquina arcade de juegos de la NBA, la cual está disponible para la compra por parte de los usuarios.

La nueva experiencia de Amazon se llama gaming zone. (Amazon / Fotocomposición: Infobae)

Cuando un usuario pulsa uno de los elementos ubicados en la tienda, como los juegos, consolas, máquinas, aparece un cuadro de Amazon en el que se indican la descripción y precio del producto.

Sin embargo, no es posible interactuar directamente con los objetos presentes en la experiencia inmersiva, lo que significa que no se puede usar, por ejemplo, la máquina arcade de la NBA. Cabe agregar que algunos productos no están disponibles para la compra desde algunos países.

Cómo entrar a la nueva experiencia 3D de Amazon

Gaming zone es un experiencia inmersiva de Amazon. (Amazon)

1. Ingresar https://www.amazon.com/beyond?hm_store_id=QZwkhNACkaP&ref_=hm-gz-vgt

2. Explorar el sitio y pulsar en los juegos de interés.

Cómo explorar la zona de juegos de Amazon

Existen dos métodos para explorar la nueva experiencia de compra de videojuegos de Amazon, a través del mapa o haciendo un recorrido de forma autónoma.

Por medio del mapa

1. Pulsar Ver mapa, este aviso se encuentra en la esquina superior izquierda del sitio.

2. Amazon visualizará un mapa de la tienda de juegos. El punto azul indica donde se encuentra el usuario.

Algunos productos como la máquina arcade de juegos de la NBA no está disponibles para todas las regiones. (Amazon)

Recorrido de forma autónoma

1. En caso de utilizar un ordenador, se puede explorar el sitio con ayuda del mouse y haciendo clic en los lugares que resulten de interés.

2. Si el usuario se encuentra desde un dispositivo móvil, basta que con sus dedos dirija el recorrido y pulse los títulos o consolas que le llamen la atención para ver los detalles.

Qué videojuegos se encuentran en Amazon

Amazon ofrece una amplia gama de videojuegos que se clasifican en diversas categorías para satisfacer los gustos de todos los jugadores. En su plataforma, se encuentran títulos de acción, como ‘Call of Duty’ y ‘Assassin’s Creed’, conocidos por su intensidad y narrativas.

Los aficionados a la aventura pueden disfrutar de juegos como ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ y ‘Uncharted’, que ofrecen emocionantes travesías de misterio.

En Amazon se encuentran títulos para varias plataformas y consolas. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el ámbito deportivo, Amazon ofrece títulos como ‘EA Sports FC 24’ y ‘NBA 2K’, que brindan experiencias realistas de sus respectivos deportes. Además, hay opciones estratégicas como ‘Civilization’ y ‘XCOM’, que desafían la mente.

Estos juegos permiten a los usuarios construir imperios, dirigir ejércitos y explorar estrategias complejas para alcanzar la victoria.

Qué es Amazon Videogames

Amazon Videogames es la sección de Amazon dedicada a la venta de videojuegos y productos relacionados con el mundo del gaming.

Los juegos se encuentran divididos en categorías. (Amazon)

En esta plataforma, los usuarios pueden encontrar una amplia variedad de juegos para diferentes consolas y plataformas, así como accesorios como mandos, auriculares, tarjetas de regalo para plataformas de juego, entre otros.

Amazon Videogames también ofrece pre-pedidos de juegos populares, lanzamientos recientes y ofertas que pueden incluir descuentos en productos seleccionados.

Además de la venta de productos físicos, Amazon también ofrece la posibilidad de comprar juegos digitales y códigos de descarga para plataformas como Steam, PlayStation Network y Xbox Live, entre otros.