ChatGPT se convierte en tu memoria, la IA recordará y olvidará todo lo que quieras

Esta función está habilitada para un número limitado de usuarios. (OpenAI)

OpenAI, la empresa detras de ChatGPT, anunció una serie de nuevas funciones para su modelo gratuito y versiones de suscripción.

Te puede interesar: ¿Cuándo se acaba el mundo según la inteligencia artificial?

Si bien, todas las versiones de ChatGPT, ya sea su modelo 3.5 o 4, cuentan con la capacidad de guardar conversaciones previas con el ánimo de reanudarlas en cualquier momento, OpenAI integró una nueva función: el usuario puede escoger qué datos de las conversaciones mantener en su memoria.

ChatGPT puede olvidar lo que quieras

La gran diferencia entre la opción de guardar conversaciones enteras con la función recientemente integrada a ChatGPT, es que ahora se puede borrar datos o información concreta de de los chats.

Se borran únicamente datos concretos. (OpenAI / Fotocomposición: Infobae)

Es decir, si una persona compartió en una conversación con ChatGPT que era dueño de una panadería en una ciudad específica y que necesitaba una parrilla de contenido para las redes sociales de su negocio, ahora tiene la posibilidad de configurar al bot para que borre de su memoria que, por ejemplo, tiene un empresa.

Te puede interesar: ¿Quieres tener novia? ellas son creadas con inteligencia artificial pero roban datos enamorando

Este ajuste no eliminará la conversación en la que el chatbot le brindó ideas sobre la organización de contenido para redes. Solo omitirá que el usuario cuenta con un negocio propio.

Cómo eliminar información de ChatGPT

Para que ChatGPT pueda borrar de su memoria algún dato determinado que el usuario le compartió en un chat, debe seguir los siguientes pasos:

Dirigirse a ‘Ajustes’. Esta opción se encuentra en la esquina inferior izquierda. Ir a ‘Personalización’ y luego a ‘Gestión de Memoria’. ChatGPT mostrará información específica que ha recolectado a lo largo de las conversaciones. El usuario puede seleccionar el ícono de basura para eliminar el dato que quiere borrar.

También existe la opción de eliminar toda la memoria. (OpenAI)

Si el usuario quiere borrar toda su información, puede seleccionar ‘Borrar memoria de ChatGPT’.

Cabe mencionar que esta nueva función está habilitada para una pequeña porción de usuarios de ChatGPT gratuito y Plus. OpenAI dijo que “pronto compartirá planes para una implementación más amplia”.

Conversaciones temporales en ChatGPT

OpenAI también integró los chats temporales, los cuales no aparecerán en el historial, no usarán memoria y no se usarán para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Dicha función está disponible en ChatGPT 4, es decir, en su versión de pago.

Te puede interesar: Qué regalar a mi pareja en San Valentín, según la inteligencia artificial

Cómo crear una conversación temporal

Dirigirse al ícono de ChatGPT 4, ubicado en la esquina superior izquierda Seleccionar ‘Chat temporal’.

Esta función solo se encuentra disponible en la versión paga. (OpenAI)

En qué consiste ChatGPT Team

OpenAI ha estrenado una nueva opción de suscripción para su popular chatbot de inteligencia artificial, ChatGPT, pensada especialmente para pequeños equipos que prefieren gestionar el servicio por sí mismos.

Esta modalidad se llama ChatGPT Team y permite que grupos de hasta 149 miembros usen ChatGPT -4, incluyendo además herramientas específicas para la organización y manejo del equipo.

Adicionalmente, cuentan con herramientas que permiten que ChatGPT revise, modifique y extraiga datos de los archivos que se suben a la plataforma.

ChatGPT Team facilita a los usuarios de un equipo el diseñar y compartir aplicaciones GPT personalizadas, desarrolladas a partir de los modelos de inteligencia artificial de OpenAI que generan texto.

El servicio ChatGPT Team se especializa en ofrecer herramientas de IA para la colaboración y manejo de pequeñas y medianas empresas. (OpenAI)

Estas aplicaciones GPT se pueden crear sin necesidad de saber programar y su complejidad dependerá de lo que quiera cada quien.

Un ejemplo de su uso podría ser incorporar códigos exclusivos de una empresa para que sus desarrolladores puedan revisar si cumplen con un estilo determinado o crear código siguiendo las mejores prácticas recomendadas.

Además, OpenAI anuncia que los clientes de ChatGPT Team recibirán en el futuro actualizaciones y nuevas funcionalidades, cuyos detalles específicos no se han definido aún. La empresa también asegura que no utilizará los datos ni las conversaciones del equipo para entrenar sus modelos.

ChatGPT Team se ofrece a un costo de 30 dólares mensuales por usuario o a un precio reducido de 25 dólares por usuario al mes si se elige la facturación anual.