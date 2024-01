ChatGPT Team: la nueva apuesta de OpenAI para equipos de trabajo pequeños

El servicio ChatGPT Team se especializa en ofrecer herramientas de IA para la colaboración y manejo de pequeñas y medianas empresas. (OpenAI)

OpenAI ha estrenado una nueva opción de suscripción para su popular chatbot de inteligencia artificial, ChatGPT, pensada especialmente para pequeños equipos que prefieren gestionar el servicio por sí mismos.

Esta modalidad se llama ChatGPT Team y permite que grupos de hasta 149 miembros usen ChatGPT, incluyendo además herramientas específicas para la organización y manejo del equipo.

Los integrantes de un equipo que se suscriba a ChatGPT reciben acceso a las versiones más recientes de los modelos de OpenAI como GPT-4, que produce texto, así como a GPT-4 con Vision, que es capaz de entender tanto imágenes como texto, y a DALL-E 3, que crea imágenes.

Adicionalmente, cuentan con herramientas que permiten que ChatGPT revise, modifique y extraiga datos de los archivos que se suben a la plataforma.

Los clientes del servicio de suscripción recibirán nuevas funcionalidades. (Imagen ilustrativa Infobae)

ChatGPT Team facilita a los usuarios de un equipo el diseñar y compartir aplicaciones GPT personalizadas, desarrolladas a partir de los modelos de inteligencia artificial de OpenAI que generan texto.

Estas aplicaciones GPT se pueden crear sin necesidad de saber programar y su complejidad dependerá de lo que quiera cada quien. Un ejemplo de su uso podría ser incorporar códigos exclusivos de una empresa para que sus desarrolladores puedan revisar si cumplen con un estilo determinado o crear código siguiendo las mejores prácticas recomendadas.

Además, OpenAI anuncia que los clientes de ChatGPT Team recibirán en el futuro actualizaciones y nuevas funcionalidades, cuyos detalles específicos no se han definido aún. La empresa también asegura que no utilizará los datos ni las conversaciones del equipo para entrenar sus modelos.

ChatGPT Team se ofrece a un coste de 30 dólares mensuales por usuario o a un precio reducido de 25 dólares por usuario al mes si se elige la facturación anual.

Facilita la creación de aplicaciones GPT personalizadas permitiendo a los equipos innovar sin necesidad de conocimientos técnicos en código. (Imagen ilustrativa Infobae).

Este plan tiene un precio superior al de ChatGPT Plus, el servicio individual premium de OpenAI, que vale 20 dólares al mes. No obstante, ChatGPT Team resulta mucho más económico en comparación con ChatGPT Enterprise, que tiene un costo de hasta 60 dólares por usuario al mes y requiere un compromiso mínimo de 150 usuarios con un contrato anual.

Es “imposible” evitar que la IA infrinja derechos de autor

OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, aseguró que actualmente es “imposible” desarrollar una inteligencia artificial sin recurrir al uso de materiales protegidos por derechos de autor.

Una declaración que surge en medio de un contexto en el que la empresa ha sido señalada por supuestamente utilizar contenido protegido sin la debida autorización.

Esta postura fue pronunciada por la empresa ante el comité selecto digital y de comunicaciones de la Cámara de los Lores del Reino Unido, por una demanda que interpuso The New York Times por el uso no autorizado de contenidos para el desarrollo de la IA de la empresa.

La empresa declara ante un comité del Reino Unido la dificultad de desarrollar IA sin contenido protegido por derechos de autor. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Sería imposible entrenar los principales modelos de IA actuales sin utilizar materiales protegidos por derechos de autor”, fue el pronunciamiento de la compañía en medio del proceso legal.

Según OpenAI, actualmente “los derechos de autor cubren hoy prácticamente todo tipo de expresión humana” como lo son publicaciones de blogs, fotografías, publicaciones en foros, fragmentos de código de software y documentos gubernamentales.

Información de la que se nutre constantemente la inteligencia artificial para generar contenido en tiempo real.

Frente a acusaciones, OpenAI explica la importancia del contenido protegido para la evolución y efectividad de la inteligencia artificial.(Imagen ilustrativa Infobae)

Además, afirmaron que restringirse únicamente a contenidos de dominio público, aunque históricamente relevantes, sería insuficiente para dotar a los sistemas de IA con la capacidad y el conocimiento necesarios para satisfacer las demandas de la sociedad actual.

El enfrentamiento con los derechos de autor ha llevado a OpenAI a verse envuelta en disputas legales y acusaciones.

The New York Times y varios autores prominentes han denunciado a la empresa y a Microsoft por supuestamente utilizar sus contenidos para entrenar a sistemas de IA como ChatGPT sin permiso previo. La demanda acusa a estas compañías de realizar un “uso ilícito” del trabajo original de los autores.