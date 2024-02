¿Sabías que la lavadora conectada sigue gastando energía? Trucos para reducir su consumo

Las lavadoras son unos de los electrodomésticos del hogar que más consumen energía. (LG)

Una de las preocupaciones que tienen todos los hogares tienen es cómo mitigar el consumo de energía y dismnuir el precio que pagan en su factura de luz. Además aunque muchos no lo crean y otros lo desconozcan muchos de ellos estando apagados siguen aportando a la subida del recibo.

Por ejemplo, según un estudio reciente elaborado por el Laboratorio Lawrence Berkely del Departamento de Energía de Estados Unidos, detectó que algunos electrodomésticos consumen en promedio 1,6 kilovatios al día, incluso en modo de espera, lo que representa casi el 10 % de lo que registra en total una casa.

Por ello, a continuación presentamos algunas recomendaciones que puede implementar en su hogar para disminuir el consumo de energía y ayudar al medio ambiente.

La temperatura en el lavado es fundamental

Por defecto, gran cantidad de telas de la ropa se pueden lavar a una temperatura que no super los 30 grados. Por eso, es preferible usar agua fría en vez de la caliente, que ayudará a mitigar el impacto que tiene el uso de la lavadora en el recibo de energía.

Se debe cuidar el número de ciclos que usamos en la lavadora para mitigar el consumo de energía. (LG)

Otro punto que deben considerar los hogares son que deben aprovechar al máximo el tiempo que está funcionando la lavadora para no desperdiciar el tiempo y energía en varias lavadas. También es primordial echar la ropa antes de encender el electrodoméstico para no perder energía innecesaria.

Del mismo modo, hay que procurar en utilizar el ciclo de lavado preciso para la cantidad de ropa que se piensa lavar y qué tan sucia está. Se recomienda implementar ciclos de lavados de menos tiempo para reducir la carga de energía que estos producen. Algunas lavadoras tienen incorporado opciones que permiten lavados que gasten menos agua y menos energía.

Conozca qué lavadora debe elegir para su hogar

La elección de un electrodoméstico es una tareas que todas las personas deben realizar con rigurosidad antes de incorporarlo en su hogar. No solo es necesario revisar las funciones esenciales sino además detallar qué tanto consume de energía al usarla.

Por ejemplo, algunas recomendaciones de expertos tecnológicos son las lavadoras de carga frontal que dicen que son más eficientes en términos de consumo de electricidad y agua que las lavadoras de carga superior.

El detergente que se usa en la lavadora incide en su estado y en su tiempo de uso. (LG)

También, se debe intentar adquirir lavadoras que cuenten con un programa de ahorro de energía que impide que se derroche energía controlando el uso de agua y el tiempo en el que funciona la lavadora.

La forma en que se lava también es importante

Aunque no se suele creer, el tipo de detergente que se use también genera puede generar ya sea negativo o positivo en el consumo de energía. Por ello, es oportuno elegir opciones de alta eficiencia que requieren menos agua y menos tiempo de lavado, junto con prevenir la reiteración de varias lavadas que gastan más luz.

Con esto no solo se ayuda a reducir el impacto del consumo de energía en la tarifa de la luz sino además, se tienen mejores resultados en la limpieza de la ropa y en su aspecto.

En cuanto el mantenimiento del electrodoméstico se recomienda que la limpieza no se haga con bicarbonato de sodio o con vinagre, debido a que estos componentes podrían dañar las piezas metálicas de la lavadora. Lo mejor será utilizar ácido cítrico y hacer este proceso de limpieza por lo menos una vez cada 30 días que ayudará a que la ropa salga en un buen estado y no se vaya deteriorando con el tiempo, junto con que se extienda el tiempo de uso del electrodoméstico y así también no gastar dinero en comprar uno nuevo cada poco tiempo.