El botón secreto de la lavadora para dejar la ropa como nueva y reducir el gasto de energía

El botón secreto de las lavadoras permite limpiar el cajón para que tenga un mejor rendimiento. (LG)

Usar la lavadora constantemente hará que la ropa no quede totalmente limpia con el paso de los días. Esto se da porque el tambor del dispositivo está sucio y necesita limpiarse para prestar un mejor servicio. Por lo que existe una solución que permite acabar con la suciedad de este apartado y tener mejores resultados en la limpieza.

Te puede interesar: Qué tanta energía consume una lavadora inteligente: es o no un ahorro

Este es un truco que no es conocido por todos los usuarios y que hacerlo puede ser de gran ayuda para tener prendas de mejor calidad, pero también podría servir para disminuir el gasto de jabón, agua y energía, lo que a futuro se refleja en un ahorro de dinero en la factura mensual.

Cómo usar el botón secreto de las lavadoras

El cajón de la lavadora es una de las partes más sucias de este electrodoméstico. Allí se suelen almacenar residuos de detergente y suavizante, obstaculizando el trabajo de limpieza, generando un mayor gasto en todos los recursos que necesita el dispositivo para funcionar.

Te puede interesar: Cómo reducir el gasto energético al jugar en consolas de videojuegos

Seguramente muchos limpien constantemente el tambor para evitar esta situación o porque la lavadora se los notifica, pero es necesario buscar el botón secreto para que ese aseo sea más completo y los resultados tengan un mayor impacto.

El botón secreto de las lavadoras permite limpiar el cajón para que tenga un mejor rendimiento. (LG)

Para acceder a ese botón secreto hay que abrir la bandeja de la lavadora y allí aparecerá una palanca con un color diferente al resto. Este es el botón que impide hacer una mejor limpieza, por lo que hay que levantarlo para poder sacar el cajón.

Te puede interesar: Los nueve consejos de tecnología que te ayudarán a bajar lo que pagas por energía

Una vez hayamos retirado esta parte tendremos que hacer un buen aseo a este accesorio, quitando todos los rastros de detergente y suavizante y realizando una desinfección para acabar con las bacterias presentes y que llegan a la ropa.

Se recomienda que la limpieza no se haga con bicarbonato de sodio o con vinagre, porque estos componentes podrían dañar las piezas metálicas de la lavadora. Lo mejor será utilizar ácido cítrico y hacer este proceso por lo menos una vez al mes para que la ropa salga como nueva y se vean los resultados en el ahorro de energía.

El botón secreto de las lavadoras permite limpiar el cajón para que tenga un mejor rendimiento. (LG)

Cómo ahorrar energía al usar la nevera

- Cerrar puertas

Mantener cerrada la nevera ayuda a conservar la temperatura interna, lo cual asegura que los alimentos se mantengan en condiciones óptimas por más tiempo; reduce el consumo de energía, ya que el electrodoméstico no tiene que trabajar más de lo necesario para reestablecer la temperatura ideal cada vez que se abre la puerta; y previene el desgaste prematuro del aparato, prolongando su vida útil.

- Atención a la temperatura

Bajar demasiado la temperatura de este electrodoméstico aumentará la factura de la energía. Es recomendado ajustar la nevera a 5 ºC y el congelador a -18 ºC.

Es importante no poner los alimentos pegados en la parte de atrás. El frío se distribuye mediante el movimiento del aire frío y caliente, y si se bloquea este flujo, el aire no circula adecuadamente. Esto puede causar que algunos alimentos se congelen y otros no se enfríen lo suficiente.

- Su ubicación es primordial

La posición de la nevera en la cocina es crucial para su funcionamiento. Si no se coloca en un lugar adecuado, puede consumir hasta un 15% más de energía. Debe evitarse situarla cerca de fuentes de calor como cocinas, hornos o ventanas que reciban luz directa.

Además, es importante que tenga espacio alrededor, ya que su motor y tubos requieren buena ventilación. Mantenerla a unos centímetros de la pared ayuda a reducir su consumo energético.

- Cuidar lo que se guarda

La manera en que se almacenan los alimentos en la nevera juega un papel importante en el ahorro de energía del electrodoméstico. Una nevera demasiado llena puede obstruir la circulación adecuada del aire frío, haciendo que el motor trabaje más para mantener la temperatura adecuada, lo que incrementa el consumo de energía.