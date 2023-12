Maluma y Berlín se unen en un video viral que resuelve el misterio de hace 11 años en Colombia

El cantante colombiano participó en la campaña de promoción de la nueva serie.

Gracias al estreno de Berlín, la nueva serie de Netflix, Maluma encontró la persona que le robó un arete hace 11 años. Como parte de la campaña de promoción de la producción, el cantante colombiano grabó un video que se ha hecho viral, en el que comparte una pequeña escena con el ladrón español.

Te puede interesar: Cuál es la relación de Berlín, el personaje de “La casa de papel”, con Maluma: todo tiene que ver con un robo no resuelto desde hace una década

El video inicia con Maluma recibiendo una llamada de un número desconocido, que lo ha estado intentando contactar previamente. Cuando contesta se da cuenta de que el ladrón de La Casa de Papel es quien lo está llamado para contarle que él fue quien le robo un arete hace más de una década.

“Todo empezó hace 11 años. Solo esperé el día, el momento perfecto y una pequeñísima distracción tuya con la que iba a contar”, dice Pedro Alonso, actor que interpreta a Berlín, en el video.

Te puede interesar: “Berlín”: ¿a qué hora se estrena el spin-off de “La casa de papel”?

Aunque la historia de Berlín robando al colombiano hace parte de la campaña de marketing, al reguetonero sí le robaron un accesorio de este tipo hace 11 años durante una entrevista que estaba dando a un canal de televisión después de un concierto.

Maluma se entera que Berlín le robó un arte hace 11 años. (Netflix)

“Tú no sabes el trauma que me quedó desde ese día”, le dice Maluma al español, que le responde: “Lo sé, lo sé. Y por eso quería confesarte esto hoy. Si te consuela, y creo que me entenderás, lo hice por enamorar a una mujer”.

Te puede interesar: 5 datos importantes antes de ver “Berlín”, la precuela de “La casa de papel”

La historia termina con el colombiano aceptando que también ha hecho muchas cosas por amor y que no tiene problema con que él se quede con el arete. Además, el cantante le pide que para el próximo gran robo que tenga planeado lo invite a su equipo, porque por ahora el que va a realizar en la serie será en París.

Berlín, el spin-off de La casa de papel

Desde el 29 de noviembre está disponible esta nueva producción del universo de La casa de papel, uno de los grandes éxitos de Netflix en los últimos años. Aunque ahora se centrará en Berlín, uno de los ladrones que acompaña al Profesor en la serie original.

Este personaje cautivo a la audiencia, a pesar de haberse despedido en el segundo ciclo. Por ese motivo, decidieron contar su historia antes de ese gran robo, dando detalles de su vida personal, sus amores y la enfermedad que lo llevó a la muerte.

(Netflix)

Los capítulos de esta producción tendrán un tono diferente a la original, dando más espacio para el humor y enfocándose en una etapa de la vida del personaje en la que viaja por Europa cometiendo asaltos y locamente enamorado.

“Hay mucho más de comedia y de comedia romántica. Pero claro, la comedia romántica en manos de un personaje con el ADN de Berlín puede ser una cosa un poco loca. No sé si aterradora, pero desde luego es una subversión de los parámetros de la comedia romántica”, aseguró Pedro Alonso a Infobae.

En esta fase de su vida, Berlín prepara uno de sus robos más grandes de su carrera: llevarse un valor de 44 millones de dólares en joyas de la casa de subastas de París, como si se tratara de un truco de ilusionismo. Los cómplices que reclutará son Keila (Michelle Jenner), una genio en ciberseguridad; Damián (Tristán Ulloa), un académico y amigo cercano del ladrón; la avezada kamikaze Cameron (Begoña Vargas), Roi (Julio Peña Fernández) y Bruce (Joel Sánchez).

La plataforma de streaming cuenta con los ocho capítulos disponibles, que están bajo la producción y el guion de Álex Pina, el creador de La casa papel, y Esther Martínez Lobato.