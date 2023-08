Streamers en Twitch ahora con un superpoder: expulsar de las transmisiones a los usuarios bloqueados

La plataforma deberá aclarar si los usuarios podrán ver los videos que ya no están online. (Unsplash)

Twitch anunció una nueva medida que empoderará a los streamers para expulsar a usuarios bloqueados de sus transmisiones en vivo. Con esta herramienta se busca frenar de manera directa los problemas de acoso, hostigamiento y violencia que algunos creadores de contenido y espectadores experimentan en la plataforma.

A través de un comunicado, la aplicación detalló que esta característica, programada para implementarse en las próximas semanas, dará a los streamers un mayor grado de control sobre su comunidad.

“Hemos recibido muchos comentarios a lo largo de los años, para ser honesto, la gente quiere que sus prohibiciones de canales hagan más”, aseguró Trevor Fisher, gerente sénior de productos de Twitch.

De esta manera, cuando un usuario sea bloqueado por el creador de contenido o por un moderador, no solo se le negará la interacción en el chat, sino que además quedará excluido de visualizar el contenido del canal durante las transmisiones en vivo.

Esto quiere decir que la expulsión no será automática, sino que el dueño del canal será quien luego pueda tomar la decisión de sacar o no a ese usuario, según su comportamiento. Por lo que por ahora es un primer paso para consolidar una solución más sólida a futuro, según Fisher.

La plataforma deberá aclarar si los usuarios podrán ver los videos que ya no están online. (Unsplash)

Dudas sobre la implementación

A pesar de ser una medida que pueda mitigar los casos de acoso, quedan algunas dudas sobre la efectividad de la implementación de esta herramienta a largo plazo.

El primer motivo es que el bloqueo no usa la dirección IP del usuario bloqueado como medio de restricción, lo que permite que cualquiera pueda crear una nueva cuenta para continuar viendo los contenidos del canal y volver a acosar al streamer.

Otro aspecto es que no está claro si al sacar a alguien de una transmisión en vivo también se afectará su acceso a los contenidos grabados previamente y a los clips publicados, por lo que podría ver los directos cuando hayan finalizado y no tendría mucho sentido la restricción.

Ante todo este panorama, la propia plataforma sabe que la función de bloqueo debe irse puliendo, ya que según Fisher “es algo en lo que hemos tenido que hacer muchos progresos graduales”, por lo que seguramente en un futuro habrá más novedades sobre cómo se mejorará la expulsión de los usuarios bloqueados.

La plataforma deberá aclarar si los usuarios podrán ver los videos que ya no están online. (Unsplash)

Twitch tendrá una función de videos cortos

Discovery Feed es la nueva opción de Twitch para crear videos verticales y estará disponible en el último trimestre del año 2023. Lo que permitirá tener más oportunidades de ser descubierto y con eso alcanzar patrocinios, publicidad y ganancias económicas.

Al igual que hacen otras plataformas de creación de contenido como TiKTok y YouTube Shorts, los videos en Discovery Feed se ejecutarán con desplazamiento vertical para dar paso a los siguientes que se reproducirán de forma automática.

Twitch indicó que no se priorizarán los clips extraídos de los streams, pues no pretende centrarse en ese tipo de contenido. En el comunicado también informan que si el creador de contenido no se encuentra en vivo, se podrá generar contenido gracias al apoyo de la comunidad de seguidores y suscriptores.

“Twitch es sobre canales en vivo e interactivos. No es nuestra meta que los usuarios pasen horas en una pantalla de clips”, aseguraron en su página web oficial. “Nuestro interés es que más usuarios se unan a las transmisiones en vivo cada vez que se abra stream”.