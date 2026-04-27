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Un nuevo ataque con 94 drones rusos dejó al menos 14 heridos en Odesa

La ofensiva nocturna en el sur de Ucrania alcanzó múltiples zonas residenciales, entre ellas varios edificios catalogados como patrimonio. Las operaciones de emergencia y las fuerzas del orden continúan documentando los daños y asistiendo a los afectados

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Odesa: Daños estructurales en edificios y hotel tras ataque ruso

Un ataque con 94 drones rusos durante la noche contra la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, dejó 14 heridos, entre ellos dos niños, según informó el lunes el gobernador regional, Oleh Kiper.

Del total de los drones, 74 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas y otros 20 impactaron en quince localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de drones derribados en otros once lugares.

“Se han desplegado equipos operativos sobre el terreno. Todos los servicios especializados y municipales trabajan para mitigar las consecuencias. Las fuerzas del orden están documentando otro crimen de guerra cometido por Rusia contra la población civil de la región de Odesa”, ha añadido Kiper.

El jefe de la administración militar de Odesa, Serguí Lisak, calificó en sus redes sociales de “masivo” el ataque ruso contra la urbe, que alcanzó varias viviendas, un hotel y otras infraestructuras del centro de esta ciudad portuaria situada a orillas del mar Negro.

Rescatistas trabajan en un sitio de edificios de apartamentos afectados por un ataque de aviones no tripulados rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Odesa, Ucrania. 27 de abril 2026. REUTERS/Nina Liashonok
Rescatistas trabajan en un sitio de edificios de apartamentos afectados por un ataque de aviones no tripulados rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Odesa, Ucrania. 27 de abril 2026. REUTERS/Nina Liashonok

Las imágenes de Reuters mostraron un edificio residencial histórico con las ventanas destrozadas en el centro de la ciudad, protegido por la UNESCO, así como un hotel en la costa.

Entre los heridos se encontraba una turista de Járkov. Karyna viajó a Odesa con su marido para celebrar su 50 cumpleaños el 28 de abril. Según declaró a Reuters, la pareja planeaba quedarse en la ciudad a pesar de su lesión.

Odesa, un importante puerto del Mar Negro y punto neurálgico para las exportaciones ucranianas, ha sido objeto de numerosos ataques rusos a lo largo de la guerra.

La Administración de Puerto Marítimos de Ucrania reveló posteriormente que los drones rusos impactaron en una infraestructura energética y en un barco.

Un hombre permanece de pie en un hotel golpeado por un ataque de aviones no tripulados rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Odesa, Ucrania. 27 de abril 2026. REUTERS/Nina Liashonok
Un hombre permanece de pie en un hotel golpeado por un ataque de aviones no tripulados rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Odesa, Ucrania. 27 de abril 2026. REUTERS/Nina Liashonok

Más de 3.300 proyectiles lanzados por Rusia la última semana

Por otro lado, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ha acudido este lunes a las redes sociales para destacar la gran respuesta que las defensas aéreas han tenido frente a los más de 3.300 proyectiles de todo tipo que Rusia ha venido lanzando sobre Ucrania la semana pasada.

De acuerdo con los datos que maneja Zelensky, Rusia ha empleado cerca de 1.900 drones, casi 1.400 bombas guiadas y unos 60 misiles de diversos modelos. “Nuestro sistema de defensa aérea ya demuestra un porcentaje muy alto de derribo de drones: más del 90%”, ha puesto en valor el presidente ucraniano.

“Debemos trabajar para garantizar que este porcentaje aumente constantemente, no solo en términos de derribo de drones, sino también en balística”, ha animado.

Ante estas cifras, el presidente de Ucrania ha destacado la importancia de las nuevas ayudas que han recibido por parte de Europa, en especial las que llegan a través del programa PURL, una iniciativa a través de la cual sus socios europeos compran arsenal estadounidense para cubrir sus necesidades, el préstamo de 90.000 millones de euros (más de 100.000 millones de dólares) y el vigésimo paquete de sanciones a Rusia.

“Cada suministro adicional de misiles al sistema de defensa aérea significa vidas salvadas, ciudades mejor protegidas e infraestructura crítica”, ha remarcado.

(con información de Reuters, EP y EFE)

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