Axel Kaiser: “La derecha tiene el riesgo de un nacionalismo militante”

La visita de Axel Kaiser a Buenos Aires puso el foco en el debate ideológico de la región, particularmente por la influencia de sus ideas en la retórica del presidente Javier Milei y la afirmación de que el marxismo, el fascismo y el nazismo comparten una matriz doctrinaria común.

Kaiser, referente de la derecha latinoamericana y autor de Parásitos mentales y nacicomunismo, pasó por el streaming de Infobae donde defendió esa relación histórica, rompe el molde tradicional de la izquierda y la derecha al identificar raíces compartidas, relectura que despierta controversias.

Kaiser sostuvo que “Marx es el creador de la epistemología de los nazis: la lógica de los judíos es una, la lógica de los arios es otra, están en conflicto. Entonces tiene que haber un exterminio de la raza judía, como también los comunistas proponen el exterminio de la burguesía”. A su juicio, tanto los movimientos revolucionarios de izquierda como los regímenes fascistas comparten doctrinas colectivistas que rechazan el uso de la razón y promueven un relativismo epistemológico, estructura argumental presentada como “históricamente comprobada” en su último libro.

La tesis de Kaiser recibió especial atención en el plano local al atribuir al exministro y actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la filiación marxista-leninista: “Por supuesto que sigue la ideología marxista-leninista”, dijo aludiendo a la alineación de sectores progresistas latinoamericanos con dictaduras como la de Cuba y Venezuela. En su análisis, la influencia marxista es predominante en las elites intelectuales y universitarias de la región, en particular en las facultades de Humanidades y Ciencias Sociales en Argentina, donde “no es el liberalismo, no es el conservadurismo. Las élites intelectuales latinoamericanas son fundamentalmente herederas del marxismo, son antidemocráticas”.

Axel Kaiser muestra su libro "Nazi-comunismo"

Durante la entrevista, Axel Kaiser, académico chileno, abordó los fundamentos de sus libros Parásitos mentales y Nazi-comunismo, la recepción de su obra en Chile y Argentina, y la propuesta de que izquierda y fascismo comparten origen ideológico. Explicó el concepto de “parásito mental” como una idea enquistada que imposibilita la argumentación racional, y desarrolló la que considera amenaza doctrinaria de la hegemonía marxista en las élites educativas y políticas. Señaló como casos actuales la participación decisiva del Partido Comunista Chileno en el gobierno de Gabriel Boric, la reivindicación de su carácter leninista y el apoyo a regímenes autoritarios en la región.

Sobre el riesgo contemporáneo para los sistemas democráticos, Kaiser manifestó que la democracia “no es la regla general de la historia humana” y que actualmente la mayoría de la población mundial no vive bajo sistemas liberales. Citó datos recientes de Europa para fundamentar que “el 50 % de los alemanes jóvenes, según una última encuesta, se quiere ir de su país. ¿Por qué? Porque tomaron decisiones la élite política de espalda a la ciudadanía que destruyeron la matriz energética de Alemania”.

Axel Kaiser junto a Javier Milei

La preferencia central, para Kaiser, debe ser la libertad individual por encima del sistema democrático si este deviene en opresión: “La libertad es más importante que la democracia. O sea, no vamos a aceptar que una mayoría decida aplastar todos los derechos y esclavizar a una minoría, ¿o sí?”, enfatizó. Planteó que la democracia debe estar protegida frente a partidos que pretendan destruirla, citando el caso del Tribunal Constitucional alemán que ha ilegalizado al Partido Comunista y al Partido Nazi tras la Segunda Guerra Mundial.

Respecto al concepto de “parásito mental”, Kaiser definió: “Un parásito mental es una idea que se instala en tu sistema nervioso y que no te permite ver la verdad… te programa de manera tal que reaccionas con una fuerte emotividad y te hace imposible una discusión racional”. Apreció que esta dinámica no es exclusiva de las ideologías de izquierda, sino que puede afectar a sectores de derecha a través de un nacionalismo militante, aunque consideró que hoy “no viene de ahí la amenaza principal”.

Axel Kaiser (Foto: REUTERS/Juan Gonzalez)

Consultado acerca de si identifica “parásitos mentales” en el gobierno de Milei, Kaiser respondió: “Yo no estoy viendo un dogma en el gobierno de Milei. Si tú me dijeras ‘Oye, la inflación se le está disparando y sigue haciendo lo mismo’, yo te diría: ‘Bueno, el tipo está siendo dogmático’”. En su opinión, la política económica del presidente argentino se muestra abierta a la evidencia y ajusta sus estrategias a los resultados, distanciándose de estructuras doctrinarias dogmáticas.

Sobre la construcción de una moral política como política de Estado, Kaiser argumentó: “La política tiene que representar algunos valores. Por ejemplo, el valor de la democracia. O sea, por ejemplo, el valor del Estado de derecho y la libertad individual. Porque si no, tengamos una teocracia”. Señaló que todos los gobiernos enfrentan dilemas morales y que lo relevante es que se compartan valores democráticos esenciales para evitar la deriva autoritaria.

“Las élites intelectuales latinoamericanas son fundamentalmente herederas del marxismo, son antidemocráticas”, aseguró Kaiser

Antes de concluir, el académico confirmó que participará de un debate sobre Keynes en la Fundación Faro, en el edificio Libertad. “Me parece muy importante discutir a un economista que ha hecho mucho daño en la historia, como es John Maynard Keynes, y especialmente en Argentina, que es el libro de texto que se usa y que son puras falacias económicas”, sostuvo. Atribuyó a la “estatolatría” argentina el predominio del keynesianismo en la formación económica universitaria y sugirió mayor presencia de autores como Mises y Hayek para contrapesar esa hegemonía teórica.

Kaiser remarcó que su libro Nacicomunismo ya está disponible en Argentina y en otros países de la región, anunció inminentes ediciones en España y potenciales publicaciones en Estados Unidos, y subrayó el respaldo de figuras latinoamericanas que, como María Corina Machado, contribuyen a la difusión de su tesis revisionista sobre el colectivismo en la historia política contemporánea.