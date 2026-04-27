La nafta y el gasoil se estabilizaron en la última semana pero siguen 23% por encima de su nivel previo a la guerra en Irán

Axion Energy no modificó sus precios en la última semana, según el relevamiento de Infobae (Adrián Escandar)

Los precios de los combustibles en estaciones de servicio empiezan a estabilizarse 23% por encima del valor que tenían antes del inicio del Conflicto en Medio Oriente. Un relevamiento semanal de Infobae por estaciones de servicio seleccionadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestra movimientos menores de los precios -tanto al alza como a la baja- entre las principales cadenas, al tiempo que un índice privado que sigue los precios promedio en todo el país mostró un levísimo retroceso la semana pasada.

Las pizarras de YPF, Axion y Shell reflejan un freno en las subas que caracterizaron el primer trimestre del año. En YPF, la nafta Súper se encuentra a $1.999 por litro, mientras que la variante Infinia se mantiene en $2.223 y el Infinia Diesel marca $2.259. Axion presenta valores de $2.069 para la Súper, $2.359 para Quantium, $2.169 para Diesel X10 y $2.439 para Quantium Diesel X10. Shell, por su parte, exhibe precios de $2.099 para la Súper, $2.379 para V-Power Nafta, $2.439 para V-Power Diesel.

Al comparar con los registros de la semana pasada, los datos muestran que YPF subió el precio de la nafta Súper en $23, ya que se encontraba en $1.976. Infinia permaneció sin cambios y el Infinia Diesel bajó $49, desde los $2.308 previos. En Axion, no se detectaron modificaciones en ninguna de las variantes relevadas, lo que marca una pausa en los aumentos que venían observándose en meses anteriores. En Shell, en cambio, todas las variantes líquidas exhibieron subas: la nafta Súper aumentó $80, de $2.019 a $2.099, V-Power Nafta subió $80, de $2.299 a $2.379, y V-Power Diesel subió $40, de $2.399 a $2.439.

Por su parte, un índice de precios de combustibles elaborado por EcoGo permite observar la trayectoria de los precios desde el 27 de febrero de 2025 hasta el 20 de abril de 2026. El índice partió de 102,0 y alcanzó 167,8 en la última medición, lo que representa un incremento acumulado del 64,6% en poco más de un año. El mayor salto se registró a partir de marzo de 2026, cuando el índice subió de 142,1 el 5 de marzo a 167,8 el 27 de abril.

El relevamiento de Infobae en las estaciones de servicio durante abril mostró que la diferencia de precios entre las principales compañías se mantiene, aunque la brecha se redujo por la estabilidad en los valores de Axion y los incrementos localizados en Shell. El precio de la nafta Súper en YPF, de $1.999, se ubica por debajo del de Shell ($2.099) y Axion ($2.069), aunque las variantes premium presentan diferencias más marcadas. Infinia (YPF) y V-Power Nafta (Shell) cotizan a $2.223 y $2.379 respectivamente, mientras que Quantium (Axion) alcanza los $2.359.

Un cartel digital exhibe los precios actualizados de los combustibles Super, Infinia y Diésel en una estación de servicio. (Adrián Escandar)

El monitoreo semanal de Infobae en estaciones de servicio de CABA comenzó tras el inicio de la guerra en Irán, que provocó un aumento global en el precio del petróleo. Desde entonces, el seguimiento permitió detectar tanto los períodos de estabilidad como las fases de suba acelerada. El informe de EcoGo describe que, desde el 27 de febrero de 2025, el índice de precios avanzó 23,14% hasta la fecha, lo que refleja el impacto internacional sobre el mercado local de combustibles.

En el caso del gasoil, el comportamiento resulta similar al de la nafta. Los precios de las variantes diésel en las tres principales redes se mantuvieron o subieron levemente, salvo en YPF, donde el Infinia Diesel bajó respecto de la semana previa. En Axion, Diesel X10 y Quantium Diesel X10 permanecieron en $2.169 y $2.439 respectivamente, mientras que en Shell, la V-Power Diesel subió a $2.439.

Un cartel luminoso muestra los precios actualizados de la gasolina Súper, V-Power Nafta, V-Power Diesel y GNC en una estación de servicio Shell bajo un cielo soleado. (Adrián Escandar)

El contexto internacional determina buena parte de la evolución de los precios en las estaciones de servicio argentinas. La guerra en Medio Oriente, en particular el conflicto en Irán, generó una presión alcista sobre el crudo, que repercutió en los valores locales con una demora variable. El seguimiento de EcoGo y los relevamientos semanales de Infobae brindan un panorama actualizado sobre el impacto de la coyuntura global en los precios al público.