Cómo funciona Kick, la plataforma streaming que usan varios creadores de contenido

Esta plataforma de streaming tiene inversiones del casino Stake.com.

Los streaming son una forma de crear contenido que tomó mucha fuerza después de la pandemia y hasta ahora Twitch y YouTube eran las dos plataformas líderes en este sector. Pero ahora, se sumó una tercera opción llamada Kick, que se ha llevado varios streamers reconocidos.

Amouranth y XQC, dos de las principales figuras de Twitch, firmaron acuerdos con esta nueva aplicación y eso ha llamado la atención de sus seguidores y de otros creadores de contenido que evalúan la opción de hacer el cambio.

Cómo funciona Kick

El concepto bajo esta plataforma es el mismo que otras aplicaciones streaming. Allí los creadores abren un canal y empiezan a transmitir en vivo lo que deseen, ya sea un videojuego, un programa o solo charlar con sus seguidores.

Tyler Niknam, mejor conocido como Trainwreck, decidió abandonar Twitch y desarrollar esta opción, que también cuenta con inversiones de Eddie Craven y Bijan Tehrani, propietarios del criptocasino Stake, según Bloomberg.

Esta plataforma de streaming tiene inversiones del casino Stake.com.

La idea detrás de Kick es pensar más en los streamers que en las marcas, por eso ha generado políticas de monetización que son llamativas para los creadores de contenido, mientras que la empresa genera ingresos a través de pautas con “los principales anunciantes del mundo”, según Niknam.

Aunque los videojuegos son el principal tema de contenido, la plataforma no oculta temas que para Twitch, por ejemplo, son tratados con mayor moderación. En la app se puede encontrar en su página principal transmisiones sobre casinos, piscinas, jacuzzis y bikinis, por lo que tienen políticas más laxas en estas categorías para adultos.

Por qué está llamando la atención

Al ser una plataforma en crecimiento, Kick está contratando a los streamers más reconocidos y de esa forma traer usuarios. Amouranth y XQC son los ejemplos más recientes, al ser creadores de contenido con millones de seguidores en todo el mundo, especialmente en los países de habla inglesa.

La aplicación le ofrece a los influenciadores ganancias por el 95%, mientras que la empresa se queda con el 5%. Cifras diferentes a las de Twitch que tiene acuerdos por el 70% para los streamers y 30% para la compañía, aunque bajo ciertas condiciones.

Esta plataforma de streaming tiene inversiones del casino Stake.com.

Además de este acuerdo, la plataforma garantiza a los creadores de contenido que se van a quedar con todo el dinero que recolecten de sus donaciones. Lo que llama su atención al tener condiciones con mayores ganancias.

A pesar de estos números, Ibai Llanos aseguró que no saldrá de la aplicación de Amazon, mientras que otros streamers en reconocidos en español, como Auronplay y ElXokas, dicen estar evaluándolo.

Primeros problemas con Kick

El origen de la aplicación ha generado dudas en los creadores de contenido, Ibai aseguró que no sabe en qué resultará este crecimiento al ser una plataforma financiada con dinero de apuestas, a diferencia de YouTube y Amazon, que tienen empresas de tecnología detrás.

“Kick me da miedo. Todo lo que prometen tiene olor a fake. ¿Dinero gratis? No sé yo, es raro. Cuando me regalan dinero, cuidado. No sé en qué acabará Kick, pero este rollo sobre las suscripciones no me lo creo. No hay gente tan buena en el mundo. No me mientas”, aseguró el español.

Además de esto, ha habido críticas sobre el manejo de los derechos de autor. Recientemente, XQC intentó hacer una transmisión con sus seguidores viendo una película, pero tuvo que parar el directo al recibir una notificación de una posible violación, lo que limita algunas opciones de contenido para algunos.