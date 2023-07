Así funciona Hype Chat, la nueva herramienta para obtener ganancias en Twitch

La aplicación destacará los comentarios según el precio pagado. (Freepik)

Twitch, la plataforma de streaming de Amazon, cuenta con una función llamada Hype Chat, que le permitirá a los creadores de contenido aumentar a sus ingresos y a los espectadores tener una experiencia más dinámica y destacada en los chats.

Con esta función, los mensajes de los usuarios podrán ser fijados en la parte superior de las conversaciones durante un tiempo determinado, según la cantidad de dinero que estén dispuestos a pagar.

Cómo funciona Hype Chat

La mecánica de esta es sencilla. Los espectadores que deseen resaltar sus mensajes podrán elegir entre diferentes opciones de precio, que van desde 1 a 500 dólares. Cuanto más alto sea el valor pagado, más tiempo permanecerá el texto en la parte superior del chat, más caracteres se podrán utilizar y más diseños atractivos se podrán aplicar.

Este formato se suma a las otras maneras de monetización que hay en la plataforma, como lo son las suscripciones, los regalos y los bits, que entran en un paquete que se reparte un 70% para los creadores de contenido y un 30% para la aplicación.

Esta nueva función no solo ofrece una forma adicional de ingresos para los streamers, sino que también mejora la experiencia de los espectadores al permitirles destacar y personalizar sus mensajes en los momentos más emocionantes de las transmisiones en vivo.

Hype Chat se lanzará inicialmente para los streamers asociados, pero Twitch tiene planes de expandir su disponibilidad para el resto de los creadores de contenido en el futuro.

La aplicación de streaming también ha tomado medidas para evitar abusos y garantizar un entorno seguro y saludable en el chat.

La nueva herramienta se beneficiará de las medidas de seguridad generales de la plataforma, que incluyen la prohibición de palabras o frases inapropiadas y la eliminación de mensajes de usuarios vetados o suspendidos temporalmente. Además, el sistema AutoMod escaneará los mensajes y usuarios marcados para evitar compras fraudulentas.

Además de las medidas de seguridad estándar, los streamers y moderadores tendrán la capacidad de eliminar mensajes que consideren dañinos o indeseables. También se les permitirá establecer un precio mínimo de hasta 100 dólares para los mensajes destacados y ajustarlos según sus preferencias.

Este formato de monetización llega en un momento de competitividad para Twitch, debido a la atención que ha generado Kick, otra plataforma de streaming, que ha contratado a creadores de contenido importantes, prometiéndoles un mayor porcentaje de ganancias.

Nuevas etiquetas de contenido en Twitch

Twitch tiene nuevas funciones que permiten a los usuarios una mejor experiencia, una de ellas es el etiquetado de la clasificación del contenido, que permitirá saber qué esperar de una transmisión incluso antes de ingresar a ella.

Según la aplicación, “las etiquetas de clasificación de contenido son etiquetas de contenido más específicas que se pueden aplicar o eliminar en cualquier momento durante un stream”. El objetivo de cada una es que los potenciales espectadores tomen una decisión informada sobre qué creador de contenido es el más adecuado.

Si bien en la actualidad ya hay una etiqueta establecida de contenido para adultos, la nueva versión de esta característica diversifica las categorías:

- Juego para adultos.

- Contenido explícito.

- Consumo de drogas y alcohol y consumo excesivo de tabaco.

- Representaciones de contenido gráfico violento.

- Blasfemias y expresiones vulgares.

- Apuestas.

Twitch indicó que este cambio en el etiquetado del contenido no afectará las normas de la comunidad. Los streamers también estarían protegiendo a los niños y jóvenes para que no se vean expuestos a temáticas inadecuadas con publicidad sensible.