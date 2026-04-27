Mercados: suben las acciones y caen los bonos argentinos en medio de la cautela en las bolsas internacionales

Las negociaciones en Oriente Medio y la temporada de balances condicionan los negocios en Wall Street.

Las acciones estadounidenses registran un ligero descenso, mientras los inversores evaluaban una propuesta de Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz y Microsoft anunciaba el fin de su asociación exclusiva con OpenAI.

Irán presentó una nueva propuesta para levantar el bloqueo del estratégico Estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra, pero pospondría las negociaciones nucleares para una fecha posterior, a pesar de que el programa nuclear de Teherán sigue siendo una línea roja para la Casa Blanca.

Los principales índices de Wall Street caen en torno a 0,3% este mediodía, debido al temor a las presiones inflacionarias por las restricciones al petróleo mundial y a otros flujos de suministro, que amenazan con elevar los precios en una amplia gama de industrias. El tráfico a través del estratégico estrecho de Ormuz se mantuvo prácticamente nulo el lunes por la mañana, según analistas petroleros de Bloomberg.

Las cotizaciones del crudo subían cerca de 3%, con un Brent del Mar del Norte en los USD 108,50 el barril, y el WTI a USD 98,70 en los EEUU.

“El endurecimiento del conflicto en Medio Oriente elevó el precio del crudo y reforzó el tono defensivo en los mercados, con caídas en acciones y suba de rendimientos”, indicó el agente de compensación y liquidación Cohen Aliados Financieros.

En ese marco, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana 1,2% a 2.870.000 puntos.

“El índice Merval muestra signos de debilidad y una marcada selectividad sectorial. Mientras los activos bancarios sufren correcciones importantes, el sector energético exhibe una mayor resiliencia gracias al contexto internacional del petróleo”, puntualizó Rava Bursátil.

“Más allá de lo que pueda pasar en el plano local, el Merval vuelve a quedar condicionado a lo que suceda en Medio Oriente, donde la semana pasada hubo varias idas y vueltas en torno a las negociaciones por una desescalada, lo que mantuvo la tensión latente. En ese contexto, cualquier novedad puede impactar en el precio del crudo y sostener la volatilidad global”, definieron los analistas de Portfolio Personal Inversiones.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street hay mayoría de alzas, lideradas por Cresud (+2,9%) e IRSA (+2,3%).

Los precios de los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- caían un promedio de 0,3%, con un riesgo país de JP Morgan que avanzaba diez unidades para la Argentina, en los 568 puntos básicos.

“Persisten desafíos locales que impiden que la deuda soberana se diferencie y comprima spreads de forma sostenida por debajo de 500 puntos básicos”, señaló Cohen.

“Con la ‘macro’ más ordenada y estabilizada, viene en ascenso la atención sobre el humor y las expectativas sociales como antesala del ciclo electoral del año próximo”, comentó el economista Gustavo Ber.

“Los inversores monitorean no sólo señales de respaldo de la población sino también desde el Congreso, ya que seguir contando con aliados es importante para continuar con las reformas”, agregó el titular del Estudio Ber.

El Índice de Confianza del Consumidor se ubicó en abril en 39,64 puntos, lo que implica una caída del 5,68% respecto de marzo de 2026, informó el Centro de Investigación en Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella.

En la comparación interanual el índice se ubica 10,12% por debajo del nivel observado en abril de 2025, señaló.

En el plano local, el Ministerio de Economía dio a conocer las condiciones para la próxima licitación de deuda soberana de corto plazo, que se llevará a cabo este martes 28 de abril. Para enfrentar vencimientos que descendieron a $7,9 billones luego del canje intra sector público, el Tesoro vuelve a jugar las mismas cartas que en las últimas dos licitaciones, aunque con algunos matices.