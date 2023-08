José Luis Perales está vivo: cómo reconocer en internet una noticia falsa

El artista español aseguró que se encuentra bien y que pronto viajará a su país. (EFE)

José Luis Perales desmintió las noticias falsas sobre su muerte, en las que aseguraban que el autor español había sufrido un infarto. A través de un video en sus redes sociales aclaró los rumores sobre su fallecimiento, que se hizo viral a pesar no ser real.

“Hola, amigos, os hablo desde Londres, un sitio maravilloso y un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos. De repente, nos hemos encontrado con que alguien, con muy mala idea, ha dicho que me he muerto. Pero estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy fuerte para todos”, aseguró el cantautor de 78 años.

Lo sucedido con Perales es un ejemplo más de cómo las noticias falsas se difunden rápidamente y lo importante de saber detectar esas fake news para no caer en ellas y frenar su propagación.

Así se puede reconocer una noticia falsa

Una de las características de las noticias que no son reales es que se difunden en redes sociales o aplicaciones de mensajería, ya que es una forma de hacerlas virales y que se compartan rápidamente entre los usuarios, generando rápidamente la veracidad que no tienen.

Por eso es clave verificar las fuentes y buscar más información. Ante una noticia de gran magnitud, como puede ser la muerte de un famoso, es esencial indagar sobre la procedencia y autenticidad de los hechos antes de compartirla.

Las noticias falsas se suelen presentar como hechos sorprendentes y se viralizan rápidamente. (Freepik)

Las fake news suelen no tener declaraciones de entrevistas, investigaciones académicas, documentos respaldados por instituciones confiables y una imagen o video que lo demuestre. Al buscar la fuente original, podemos saber la verdad detrás de una historia potencialmente engañosa.

Otra clave es analizar el titular y el texto, que siempre suele ser más llamativo e impactante para atraer al público y aumentar el ingreso a la página. Para evitar caer en la trampa, es fundamental leer el contenido completo de una noticia en lugar de confiar exclusivamente en el titular. Además, de complementar esa información con noticias en más medios de comunicación y ver que todos cuenten la misma historia.

En esto también es clave desconfiar y dudar de un hecho que parece sorpréndete, como que un famoso fallezca sin haberse conocido que estaba enfermo o que había sufrido un accidente. Así que se deben cuestionar las fotografías, logos y cifras presentadas en una noticia, especialmente cuando algo parezca no estar dentro de lo posible.

Finalmente, las redes sociales son una buena manera de contrastar los hechos. Hoy la mayoría de artistas tienen una cuenta en alguna aplicación y desde ahí se comunican con sus seguidores, como lo hizo José Luis Perales, saliendo a aclarar la situación. Por lo que buscar esos perfiles oficiales para saber realmente qué está pasando es una manera de reconocer una noticia falsa.

Por qué las noticias falsas son un problema

Los efectos de las fake news apuntan a varios frentes. Uno de ellos es viralizar un hecho, generando clicks a un enlace que puede tener malware o la idea de inflar cifras en portales web, beneficiando a los administradores.

Otro objetivo es distorsionar la realidad y cambiar la opinión de la sociedad frente a hechos políticos o culturales. En campañas electorales, por ejemplo, las noticias falsas pueden desestabilizar la intención de voto al influir en la opinión pública y manipular la percepción de las personas.

La propagación de este tipo de información también alimenta la desconfianza en los medios de comunicación y en la información en general, porque el consumo continuo de información engañosa va generando una huella de desconfianza a futuro, lo que dificulta el trabajo de la prensa ante situaciones reales.