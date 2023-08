José Luis Perales desmintió las noticias falsas que se viralizaron en redes sobre su muerte: “¡Estoy más vivo que nunca!”

José Luis Perales desmiente la noticia de su muerte

“¡Estoy más vivo que nunca!”, dijo el cantante español José Luis Perales, parado en una esquina londinense, en un video que publicó en redes sociales para desmentir la falsa noticia de su muerte que circuló por varios medios de todo el mundo.

“Hola, amigos. Os hablo desde Londres, un sitio maravilloso y precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer, y del que ya estamos a punto de marcharnos. Pero de repende nos encontramos con que alguien de muy mala idea pues ha dicho que me he muerto. Y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca. Y mañana ya nos vamos a estar viendo en España”, expresó en el video.

Horas antes, medios de toda Latinoamérica y España habían dado por muerto al cantante a causa de un infarto, y sus fanáticos comenzaron a dejar mensajes de despedida en sus cuentas de redes sociales.

Fue su hijo Pablo quien había salido antes a aclarar las cosas: “Estamos en Londres cenando juntos”, dijo al diario La Razón de España. “Es completamente falso. Por favor, escribe algo para que todo el mundo lo sepa”.

“Y cómo es él”, “Que canten los niños” o “Y tú te vas” son algunas de las más famosas canciones de José Luis Perales que atesoran frases que forman parte del imaginario popular como ¿a qué dedica el tiempo libre?, una pregunta que el cantautor, ante su despedida de los escenarios en el 2021 contestó: “Deseo estar con mis hijos, mis nietos, mi huerto”.

Ha cantado al amor y a la libertad, pero considera que el secreto de su éxito ha sido “contar historias cotidianas con las que la gente se ha identificado” (Europa Press)

Perales (Castejón, Cuenca -centro de España) cuenta con una trayectoria de más de 50 años, en los que ha tenido momentos dulces y amargos. Entre los amables, se lleva el recuerdo de la gente a la que le ha cantado y que ha visto como le quiere, dice el cantante, quien asegura en una entrevista: “A veces me bajaría del escenario y abrazaría a cada uno de ellos”.

También ha tenido días malos, “no he disfrutando tanto como otros artistas de un concierto, he padecido muchos hasta conseguir el aplauso”, aseguró el cantautor, quien dice que su timidez le abrumaba y ha “sufrido por tener que aparecer en un escenario”.

“Sigo en la música y seguiré haciendo discos mientras la cabeza y el corazón funcionen”, había dicho antes de su última gira que lo llevó a México, Perú, Argentina, Chile, Uruguay y Colombia, donde se despidió de su público.

Ha cantado al amor y a la libertad, pero considera que el secreto de su éxito ha sido “contar historias cotidianas con las que la gente se ha identificado”.

(Con información de EFE)

