TikTok deberá advertir en Play Store que comparte datos de los usuarios

En Play Store, varias aplicaciones no están siendo claras con las políticas de privacidad de datos. (Unsplash)

La Fundación Mozilla, creadora del navegador Mozilla Firefox, realizó una investigación en la que asegura que TikTok no está siendo clara con sus políticas de privacidad en Google Play Store y le piden advertir a los usuarios que está compartiendo sus datos con terceros.

El estudio no solo involucra a la aplicación de videos, sino que identificó que de las 40 plataformas más descargadas en Android cerca del 80% de ellas tenían discrepancias entre la información mostrada y lo que realmente sucede.

En 2022, Google lanzó una sección de privacidad de datos para su tienda virtual. En la que los desarrolladores deben proporcionar “declaraciones completas y precisas” sobre la información que recopilan y dejarlo claro en el Formulario de seguridad de datos.

Sin embargo, la organización encargada de la investigación asegura que esas etiquetas no estarían mostrando con precisión qué información se está recolectando de los usuarios, al no haber claridad en las definiciones usadas y no especificar que sí se están compartiendo datos.

“Los consumidores se preocupan por la privacidad y quieren tomar decisiones inteligentes cuando descargan aplicaciones. Se supone que las etiquetas de seguridad de datos de Google les ayudarán a hacer eso. Desafortunadamente, no lo hacen. En cambio, me preocupa que hagan más daño que bien”, aseguró Jen Caltrider, líder del proyecto.

Le puede interesar: Este filtro en TikTok sirve para hacer un ranking de las mejores películas del mundo

TikTok compartiendo datos a terceros

Dentro de la investigación calificaron a la aplicación china que “Necesita mejoras” ya que dentro de las políticas en Play Store dice que no comparte información con terceros, aunque dentro de los acuerdos internos de la plataforma sí asegura que lo hace.

En esos acuerdos, que se aceptan al crear una cuenta en la app, aseguran que los datos de los usuarios se comparten “con prestadores de servicios externos que nos ayudan a ofrecerle la Plataforma, tales como prestadores de servicios de almacenamiento en la nube”, pero también “con socios comerciales, con otras compañías del mismo grupo que TikTok, servicios de moderación de contenido, prestadores de servicios de medición, anunciantes y prestadores de servicios de análisis”.

En Play Store, varias aplicaciones no están siendo claras con las políticas de privacidad de datos. (Mozilla)

Ante esta situación, la fundación encargada de la investigación instó a las aplicaciones a cambiar esta práctica y ser claras con los usuarios.

“Cuando veo etiquetas de seguridad de datos que indican que aplicaciones como Twitter o TikTok no comparten datos con terceros, me enfado porque es completamente falso. Por supuesto, Twitter y TikTok comparten datos con terceros. Los consumidores merecen algo mejor”, dijo Caltrider.

Le puede interesar: Un ejecutivo de TikTok reconoció que manipulan el algoritmo para impulsar la exposición de algunos temas

Además, la organización considera que es “bastante malo” lucrarse con los datos de los usuarios, como un modelo de negocio, y que es “inaceptable” ocultarlo.

En el llamado de atención, la empresa también involucró a Apple y Google, a los que les sugirió adoptar un sistema universal para aclarar cómo es el manejo de datos de los usuarios en las aplicaciones y que se tomen medidas contra las aplicaciones que no brindan información precisa sobre el intercambio de datos.

En Play Store, varias aplicaciones no están siendo claras con las políticas de privacidad de datos.

Le puede interesar: TikTok: cómo evitar que mi hijo vea videos por más de una hora

“Es hora de que tengamos etiquetas de seguridad de datos honestas que nos ayuden a proteger mejor nuestra privacidad”, concluyeron.

Ante este informe, Google lanzó un comunicado asegurando que la metodología de evaluación del estudio no era la adecuada, porque en el informe se están combinando aplicaciones que ofrecen diferentes servicios, como YouTube, Facebook, Google Maps, Minecraft, Candy Crush y WhatsApp.

“Las calificaciones arbitrarias que la Fundación Mozilla asignó a las aplicaciones no son una medida útil de la seguridad o precisión de las etiquetas, dada la metodología defectuosa y la falta de información de respaldo”, dijo un portavoz de la compañía.