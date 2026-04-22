Lapidaria crítica de Mostaza Merlo a un futbolista de River tras la derrota ante Boca: “Es un jugador blandito”

Mostaza Merlo criticó a Kendry Páez, el futbolista ecuatoriano de River Plate

La derrota de River Plate frente a Boca Juniors en el último Superclásico generó repercusiones inmediatas en el mundo del fútbol argentino. El exjugador y exentrenador del club de Núñez, Reinaldo “Mostaza” Merlo, fue uno de los protagonistas que analizó el encuentro y cuestionó de manera puntual el desempeño de uno de los titulares. Merlo calificó como “blandito” el rendimiento de Kendry Páez, mediocampista ecuatoriano de 18 años que fue titular en el clásico disputado en el Estadio Monumental.

Mostaza Merlo expresó en diálogo con Radio La Red que le sorprendió la inclusión de Páez en el once inicial de River Plate, tras haber tenido pocos minutos en el partido anterior contra Carabobo. “Yo pensé que Páez no iba a jugar porque jugó un ratito contra Carabobo. Jugó un rato bien y nada más, lo vi las veces que entró y es un jugador blandito”, sostuvo el exentrenador. La opinión de Merlo se sumó a las críticas que recibió el equipo dirigido por Eduardo Coudet, quien sufrió su primera derrota al mando del conjunto millonario.

Kendry Páez fue titular ante Boca, pero salió al inicio del complemento

El análisis de Merlo señaló que River Plate priorizó la tenencia del balón, pero careció de profundidad y claridad en los últimos metros. “Coudet puso jugadores para tener la pelota, la tuvo por momento pero le faltó profundidad y llegada. Después le costó ser contundente”, añadió el exjugador. El mediocampista ecuatoriano, a préstamo desde Chelsea, fue reemplazado en los primeros minutos del segundo tiempo tras un rendimiento considerado intrascendente por la prensa partidaria del Millonario.

El partido ante Boca Juniors representó el séptimo encuentro de Kendry Páez con la camiseta de River Plate. El futbolista surgido en Independiente del Valle llegó al club argentino cedido por Chelsea por un año y medio, aunque existe una cláusula que permite al club inglés repescarlo a mitad de año si no alcanza una determinada cantidad de partidos jugados.

River Plate viene de perder ante Boca Juniors por el Torneo Apertura (REUTERS/Rodrigo Valle)

Mostaza Merlo también se refirió a la ausencia de Fausto Vera, quien no pudo disputar el Superclásico debido a una lesión en el ligamento colateral medial sufrida ante Carabobo. “Jugador importante. Lo conozco de Argentinos. Un jugador con técnica, llegada y con mucho panorama. Se lesionó justo en el partido anterior. Hace un buen complemento con Aníbal Moreno”, afirmó el ex DT.

El análisis de Merlo abarcó además la situación de Kevin Castaño, el fichaje más costoso en la historia de River Plate, quien quedó fuera de la convocatoria para el Superclásico. “Si hubo algún problema adentro uno no lo sabe. Por lo que vi todavía no se adaptó a River. Lo vi con Gallardo y en la Sudamericana, no está en un buen nivel y todavía no se adaptó a River. Por ahí en algún momento despega pero lo tendrá que demostrar él. En los partidos que jugó no lo demostró”, remarcó Merlo.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet ya prepara su próximo compromiso frente a Aldosivi, mientras persisten los cuestionamientos sobre el rendimiento colectivo e individual tras la caída ante el clásico rival.