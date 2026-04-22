Panamá

Panamá: Banco Nacional blinda tasa de interés para que no supere el 3.25% en los préstamos agropecuarios

La entidad ha presupuestado para este 2026 un desembolso de $243.7 millones en crédito para los productores de diferentes rubros

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Javier Carrizo Esquivel, gerente general del Banco Nacional de Panamá, impulsa la cartera agropecuaria que maneja la entidad estatal.
Javier Carrizo Esquivel, gerente general del Banco Nacional de Panamá, impulsa la cartera agropecuaria que maneja la entidad estatal.

El Banco Nacional de Panamá aprobó blindar la tasa de interés para que no supere el 3.25% en los préstamos al sector agropecuario, independientemente de las fluctuaciones del mercado internacional, lo que beneficiaría a más de 5 mil pequeños productores dentro de la cartera agropecuaria que maneja esta entidad estatal.

Javier Carrizo Esquivel, gerente general del Banco Nacional de Panamá, dio por sentada esta solución respecto al comportamiento de las tasas de interés aplicadas a los créditos agropecuarios, así como a su impacto en la capacidad de pago y sostenibilidad de los productores.

Para este año la institución bancaria ha presupuestado un desembolso de $243.7 millones en crédito para los productores de diferentes rubros.

Las declaraciones de Carrizo Esquivel se dieron durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional, donde también participaron autoridades del sector agropecuario y financiero.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, también compareció ante dicha comisión para responder un cuestionario relacionado con el régimen del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI) y el sector productivo.

El banco proyecta desembolsar $243.7 millones en crédito para los productores. REUTERS/Luisa González
El banco proyecta desembolsar $243.7 millones en crédito para los productores. REUTERS/Luisa González

El FECI fue creado por la Ley No. 4 de 1994 para incentivar los créditos al sector agropecuario. Por ley, todo préstamo personal o comercial dado por un banco o una financiera, así como las operaciones de factoring, superior a los $5,000.00 deberá pagar una sobretasa del 1% anual sobre el saldo adeudado.

Este 1% se agrega a los intereses que el deudor pague a su entidad financiera, la cual deberá remitir dicho monto a la Superintendencia de Bancos de Panamá, quien es la autoridad encargada del manejo del FECI y fiscalizar su debido cumplimiento.

Con los fondos recaudados por el FECI, se compensa a los bancos y financieras por el descuento en la tasa de interés que se otorguen para los préstamos agropecuarios, bajo una lista que incluye la siembra de ciertos productos agrícolas, ganadería, avicultura, acuicultura, apicultura, producción de sal marina, forestería, entre otros.

Linares indicó que la Dirección de Agroindustria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario ha atendido múltiples solicitudes de revisión del régimen, toda vez que existe una interpretación del requisito aplicada por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)

Confirmó que la institución cuenta con información documentada sobre sectores agroindustriales que podrían verse afectados por una interpretación restrictiva de la Ley del FECI.

La avicultura es uno de los sectores que se beneficia con el Fondo Especial de Compensación de Intereses. FUENTE TAGAT Foodtech
La avicultura es uno de los sectores que se beneficia con el Fondo Especial de Compensación de Intereses. FUENTE TAGAT Foodtech

En el encuentro, el director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, destacó que mediante ferias, tiendas y agro distribuidoras, la entidad ha realizado hasta el momento más de 4 millones de actividades.

En otro aspecto, Murillo informó que se reunió con las asociaciones de productores de granos de la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, para establecer las bases del acuerdo tripartito de compra de 30 mil quintales del llamado “frijol chiricano”. El quintal del granoserá comprado en $65, indicó Murillo a Infobae.

El “frijol chiricano” es un cultivo de rotación que se siembra pasada la cosecha de arroz en secano y que ofrece empleo a latinos e indígenas que participan en la etapa de cosecha, de enero a febrero, por la cual generalmente reciben un pago de entre $18 a $20 porquintal cosechado.

La cosecha se realiza de manera manual, luego de que un tractor ayuda a lo que los productores llaman “pisar” el grano, el cual revierte nitrógeno al suelo, alternativa agronómica para la temporada seca, además de que reduce la incidencia de malezas en los campos arroceros y cubre el suelo, evitando la erosión durante el llamado verano.

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