Rompió la perimetral, atacó a su ex pareja y fue declarado culpable: la víctima se suicidó luego de la golpiza

Natalia Vilte fue víctima de una tentativa de femicidio por parte de su expareja Marco Calfio Reinante (Fuente: LM Neuquén)

La Justicia de Neuquén declaró responsable a Marco Calfio Reinante por el delito de tentativa de femicidio contra Natalia Vilte. El fallo, emitido tras un extenso proceso oral, responde a la gravedad de la agresión ocurrida el 14 de diciembre de 2024, en la que el hombre atacó a su ex pareja en un contexto de violencia de género sostenido. En los próximos días, se establecerá la pena que deberá cumplir.

La víctima sufrió un hostigamiento físico, psicológico y económico durante dos años hasta el momento de la denuncia en octubre de 2024. Sin embargo, Calfio Reinante no cumplió con la restricción perimetral. El imputado la agredió, golpeandola y asfixiandola con sus manos. Tras ese ataque en el barrio Gran Neuquén Sur, Vilte se quitó la vida ahorcándose en el baño.

Los informes forenses y la intervención de una junta médica establecieron que el fallecimiento de la joven fue consecuencia de un suicidio sin participación de terceros. Este hallazgo resultó decisivo para reformular la acusación a tentativa de homicidio doblemente agravado.

El pedido de justicia por Natalia Vilte tras el delito cometido por su expareja (Fuente: LM Neuquén)

El tribunal, conformado por los jueces Juan Manuel Kees, Juan Pablo Encina y Natalia Pelosso, analizó diversas pruebas, entre ellas resultados de ADN, lesiones visibles en el acusado y los testimonios aportados por testigos y allegados. Estos elementos fueron determinantes para establecer la responsabilidad penal de Calfio Reinante, destacando el carácter doblemente agravado del hecho: por el vínculo entre víctima y victimario, y por el contexto de violencia de género.

La prueba genética, obtenida de las uñas de la víctima y las heridas del acusado, junto con el análisis de la información extraída del teléfono celular de Calfio Reinante, fue clave para comprobar los hechos.

En los próximos días, la Justicia de Neuquén fijará la fecha de la audiencia en la que se fijará la pena, dando cierre a un proceso judicial que movilizó testimonios, pruebas técnicas y la intervención comunitaria tras un intento de femicidio que derivó en una investigación compleja y un veredicto contundente.

Los hechos

Las autoridades tomaron conocimiento de lo que había sucedido gracias a la intervención de los vecinos y allegados de la víctima. Una amiga de Vilte, identificada como María, y otra vecina reaccionaron ante los pedidos de auxilio de la víctima. Según el testimonio recogido por LM Neuquén, una de ellas increpó directamente al agresor, gritándole: “¿Qué te pasa? Dejá a la piba. ¿Qué te pensás, que está sola?”

Familia y amigos piden que se le atribuya incumplimiento de órdenes judiciales y los antecedentes de denuncia previos (Fuente: LM Neuquén)

El personal de la Comisaría 16 acudió al domicilio tras el aviso de los vecinos. Al llegar, encontraron que Calfio Reinante, que debía respetar una restricción de acercamiento, ya se había alejado del lugar. Posteriormente, según los informes forenses citados por el medio, la joven fue hallada sin vida, tras haberse suicidado en el baño.

El Ministerio Público Fiscal orientó en un principio la investigación como un caso de femicidio y luego fue modificado: “Respecto de este punto, la fiscal informó que, como indican los protocolos de intervención, el caso se investigó como un femicidio y, de hecho, se formularon cargos por ese delito, pero tras la realización de peritajes forenses y una junta médica se determinó que en el fallecimiento no hubo intervención de otra persona”.

Natalia Vilte tenía 22 años y su caso ejemplifica el impacto de la violencia de género en la región y la importancia de la reacción inmediata tanto de la comunidad como de las instituciones. La sentencia, aún pendiente de la definición de la pena, marca un precedente en la interpretación judicial de intentos de femicidio.

Luego de los hechos, una amiga de la víctima dio un desgarrador testimonio donde declaró: “Como diez veces lo había denunciado, y esa noche el móvil de la policía tendría que haber estado afuera de su casa como correspondía y no estuvo. Él la golpeó, le dejó el ojo morado, y ella estaba preocupada porque al otro día tenía que ir a trabajar".