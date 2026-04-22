Balearon a dos jóvenes en Rosario a metros de una comisaría

Vista general del Bv. Seguí en Rosario, una zona donde jóvenes fueron baleados cerca de una comisaría (Google Maps)

Por segunda noche consecutiva, una balacera alteró la tranquilidad de la zona sudoeste de Rosario, dejando a dos jóvenes heridos a escasos metros de la comisaría 19ª de la Policía de Santa Fe.

El episodio se produjo durante las últimas horas del lunes y reavivó la preocupación de los vecinos por la creciente inseguridad y la escalada de violencia armada en el barrio.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Capital, el ataque ocurrió en la intersección de bulevar Seguí y Matienzo, un punto neurálgico de la zona, donde un hombre aún no identificado abrió fuego en plena vía pública.

Las balas alcanzaron a dos jóvenes, quienes debieron ser trasladados de urgencia por los mismos vecinos al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

Minutos después de las 21, un hombre trasladó en su vehículo particular a A. S., de 23 años, quien presentaba una herida de bala en la pelvis. Personal médico del HECA decidió intervenirlo quirúrgicamente tras evaluar la gravedad de la lesión.

Casi en simultáneo, una mujer de la misma zona llevó a B. R., de 18 años, hasta el mismo hospital municipal. Según relató la testigo, un sujeto armado disparó contra el joven cuando se encontraba afuera de su casa. Los médicos constataron que la víctima tenía una lesión por arma de fuego en la rodilla izquierda.

Ambos quedaron internados como consecuencia del ataque. De acuerdo con el último parte médico, al menos uno de los heridos se encontraba fuera de peligro, aunque las autoridades sanitarias no difundieron información adicional sobre la evolución de los pacientes.

El operativo desplegado por la Policía de Santa Fe en las inmediaciones de la seccional y el Polideportivo Deliot no arrojó detenciones al cierre del procedimiento. Los primeros testimonios recabados en el lugar coinciden en que el agresor actuó solo y disparó en la calle, pero hasta el momento no trascendieron detalles sobre el posible motivo del ataque ni sobre la identidad del responsable.

La investigación quedó a cargo de las fuerzas de seguridad provinciales, que relevaron la escena en busca de pruebas y cámaras de vigilancia que permitan reconstruir la secuencia y dar con el autor de los disparos.

En los últimos días, la zona sudoeste de Rosario fue escenario de reiteradas balaceras, lo que alimenta la hipótesis de una escalada de violencia vinculada a disputas territoriales o conflictos delictivos. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron ninguna línea investigativa principal ni hipótesis oficial sobre la motivación detrás del ataque.

En respuesta a estos incidentes, integrantes de la Policía de Santa Fe intensificaron los controles y patrullajes en el sector, aunque por el momento no se reportaron avances significativos en la identificación del agresor.

Ambas víctimas se encuentran internadas en el Heca (X: @MuniRosario)

Balearon a un menor y a una mujer en Rosario

A principios de este mes, dos personas resultaron heridas en dos tiroteos cometidos en las zonas calientes del oeste de Rosario. Las víctimas fueron un adolescente de 17 años y una mujer de 63, quienes fueron hospitalizados, aunque ambos permanecen fuera de peligro.

El primer episodio se registró minutos después de las 23:00 , cuando B. V. ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) trasladado en moto por su padrastro. El joven presentaba un disparo en el tórax izquierdo que le provocó una fractura de omóplato y permanecía este sábado internado en observación, con pronóstico estable.

Según reconstruyeron las autoridades, el ataque ocurrió a la vuelta de su domicilio ubicado en Amenábar al 4000, en el barrio San Francisquito, específicamente en la zona de Lavalle y Gaboto. No obstante, el personal policial que acudió al lugar no halló elementos para preservar.

El sector oeste de barrio San Francisquito fue recientemente objeto de atención judicial, luego de que se formalizara la imputación de Maximiliano Daniel Acosta por presuntamente dirigir una banda de narcomenudeo desde el Complejo Federal VI de Luján de Cuyo, en Mendoza.

Los fiscales a cargo de la investigación, Ignacio Hueso y Alejandro Ferlazzo, detallaron que el grupo delictivo opera en una zona de confluencia de tres pasillos, accesibles por Amenábar al 3900 y por Alsina y Lavalle al 2900. Además, indicaron que las operaciones de venta se extienden a sectores aledaños, incluyendo áreas próximas al Mercado de Concentración de 27 de Febrero y Castellanos.

Otro de los elementos destacados por los investigadores apuntaría a que la banda criminal contaría con información privilegiada proporcionada por integrantes de la fuerza policial, quienes habrían alertado sobre medidas de investigación en curso. Hasta el momento, un total de 18 personas quedaron en prisión preventiva por disposición de la jueza María de los Ángeles Granato.

El segundo hecho se registró en la zona de Felipe Moré al 3800, cerca de Vía Honda. Según relataron los vecinos, se escucharon más de diez disparos que despertaron a todo el barrio.

Y en este ataque, la mujer, de 63 años, recibió un tiro en la pantorrilla izquierda y trasladada por un móvil del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) al Sanatorio Plaza. En la escena, los peritos secuestraron más de una decena de vainas servidas, sin que hasta el momento haya datos concretos sobre los atacantes.