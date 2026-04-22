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El regreso de Solange Abraham a Gran Hermano tras su paso por La Casa de los Famosos: “¡Llegó la reina, bebé!”

La participante llegó con corona, lentes oscuros y mucha actitud tras su paso por el reality show estadounidense. El momento

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Solange Abraham sorprendió con su regreso a Gran Hermano Generación Dorada tras su paso por La Casa de los Famosos (Video: GH, Telefe)

El regreso de Solange Abraham a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no pasó desapercibido y dejó en evidencia, una vez más, cómo el juego puede cambiar en cuestión de días. Tras su intercambio con La Casa de los Famosos (Telemundo), la participante volvió al reality argentino con una energía completamente renovada, dispuesta a reinsertarse en una dinámica que encontró muy distinta a la que había dejado.

La escena de su ingreso fue tan teatral como estratégica. Con una corona en la cabeza, lentes de sol y un vestido de noche, Sol cruzó la puerta principal con una sonrisa y una frase que rápidamente marcó el tono de su vuelta: “¡Llegó la reina, bebé!”. Entre risas y miradas de sorpresa, avanzó por la casa saludando a sus compañeros y preguntando, casi sin darles respiro: “¿Qué pasó, chicos? ¿Qué hicieron mientras yo no estuve?”.

Lejos de encontrar una bienvenida unánime, su llegada dejó al descubierto las tensiones internas que se acumularon durante su ausencia. Mientras algunos participantes la recibieron con entusiasmo, otros optaron por mantenerse al margen. Daniela, Pincoya y Yipio, por ejemplo, permanecieron dentro de la casa y no salieron a recibirla en el primer momento, un gesto que no pasó inadvertido para nadie.

El retorno de Solange a Gran Hermano evidenció las tensiones internas y reconfiguró las alianzas en la casa (Video: Gran Hermano: Generación Dorada, Telefe)
El retorno de Solange a Gran Hermano evidenció las tensiones internas y reconfiguró las alianzas en la casa (Video: Gran Hermano: Generación Dorada, Telefe)

Sin embargo, Sol no se mostró afectada por esa reacción dispar. Saludó uno por uno, incluso a quienes no conocía, como Grecia Colmenares, a quien se acercó con naturalidad: “Te vi desde allá, mucho gusto”. En paralelo, el único que la esperó con una sonrisa evidente fue Emanuel, su compañero de equipo dentro de la casa.

Apenas instalada, la participante comenzó a tomar dimensión de los cambios ocurridos durante su ausencia. “¿Quiénes se fueron?”, preguntó, y rápidamente notó una de las ausencias más fuertes: la de Martín. También se enteró de las salidas de Lola y de La Maciel, esta última tras haber abandonado el juego por decisión propia. “Qué flash”, repitió varias veces, intentando procesar la velocidad con la que se había transformado la casa.

En ese contexto, también compartió detalles de su experiencia fuera del país, donde participó de La Casa de los Famosos. Entre anécdotas y exageraciones propias de su estilo, relató: “Me amaron todos, a diferencia de acá. La pasé re bien. Tuve un romance de película”. Incluso fue más allá con una frase que generó risas entre sus compañeros: “Después de Madonna, estoy yo”.

El reencuentro de Solange con los participantes fue desigual: algunos la recibieron con entusiasmo y otros optaron por mantener distancia
El reencuentro de Solange con los participantes fue desigual: algunos la recibieron con entusiasmo y otros optaron por mantener distancia

Pero no todo fue glamur en su relato. Sol también contó que atravesó un momento complicado apenas llegó al otro reality: “Me bajó la presión y me desmayé. Me perdí un día”. Aun así, aseguró que logró adaptarse rápidamente y que incluso consiguió algo que en Gran Hermano le había resultado esquivo: ganar liderazgo. “Por primera vez fui líder y le gané al Divo”, contó con orgullo.

Mientras ella hablaba, sus compañeros aprovecharon para ponerla al tanto de la situación actual dentro de la casa, marcada por sanciones y restricciones. “No tenemos agua caliente, solo una hora por día”, le explicaron. A eso se suman otras limitaciones: no hay acceso a la pileta, ni al gimnasio, y varios espacios permanecen clausurados. “¿Gimnasio tampoco?”, reaccionó sorprendida, evidenciando el contraste con la experiencia que acababa de vivir.

A pesar de ese panorama, Sol dejó en claro que su regreso no sería pasivo. “Yo me tengo que poner la corona”, dijo entre risas, reafirmando su intención de jugar con más determinación que antes. Esa postura también quedó reflejada cuando le preguntaron por las diferencias entre su comportamiento en Argentina y en México. “Allá no fui jugadora y acá juego”, respondió sin dudar.

Sol Abraham
Solange relató experiencias en La Casa de los Famosos, donde fue líder por primera vez y vivió momentos de romance y superación

El reencuentro también tuvo momentos de tensión más explícita. Yipio, por ejemplo, fue directa al admitir que no estaba contenta con su regreso. Sin embargo, lejos de incomodarse, Sol tomó esa reacción como parte del juego y siguió adelante con su estrategia, mostrando seguridad y una actitud desafiante.

Otro dato no menor es que la participante regresó ya nominada, ya que heredó los votos que había recibido antes de salir. Esto la coloca en una posición delicada desde el primer momento, aunque conserva la posibilidad de utilizar sus votos y reconfigurar el tablero.

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