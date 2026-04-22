De aprender idiomas a jugar ajedrez: lo nuevo que prepara Duolingo gratis

El curso de ajedrez se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la plataforma, especialmente en Latinoamérica. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Duolingo)

La clave para avanzar en el aprendizaje digital, según Duolingo, está en la constancia diaria y en la personalización de cada trayectoria educativa. “La rutina ideal es hacer sus lecciones todos los días. De verdad, con que hagan al menos una lección todos los días es suficiente para llegar a su meta de aprendizaje”, recomienda Kim De Anda, directora regional de marketing para Latinoamérica en Duolingo, quien conversó con Infobae.

La ejecutiva destaca que el progreso, ya sea para quienes buscan hablar como nativos o solo prepararse para un viaje, radica en la práctica regular: “Es mucho más efectivo aprender un poquito todos los días que apartar una hora a la semana de estudio”.

En esa línea, el curso de ajedrez se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la plataforma, especialmente en Latinoamérica, donde ha sido el curso con mayor crecimiento desde su lanzamiento. “Es un curso que está generando mucho interés por parte de los latinos, porque veo que, como latinos, entendemos los beneficios prácticos de aprender ajedrez, que los tiene y tiene muchos”, señala De Anda.

Entre las novedades del curso de ajedrez se encuentran opciones como jugar con amigos, analizar partidas, acceder a la versión web y disfrutar de contenido avanzado. (Duolingo)

Para acceder al curso de ajedrez, los usuarios deben dirigirse a la sección “Partidas” y seleccionar la opción “Jugar con una persona”, lo que permitirá emparejarse automáticamente con otro participante de nivel similar. Es fundamental contar con la versión más reciente de Duolingo y se sugiere modificar el avatar, ya que este será visible durante las partidas. La herramienta se habilita después de completar tres partidas contra Oscar, el personaje animado representativo de la plataforma.

La modalidad Jugador contra Jugador (PvP), ahora gratuita, permite que los usuarios se enfrenten a rivales de su mismo nivel, haciendo más motivador y justo el proceso de aprendizaje. “Queremos que la partida se disfrute por ambas partes. No queremos ponerte a jugar con una persona que tiene un alto conocimiento del ajedrez, que te gane en dos o tres movidas y entonces nadie disfrutó”, explica sobre la experiencia competitiva.

Herramientas gratuitas para todos: Hub de Práctica y aprendizaje personalizado

Duolingo amplió recientemente el acceso gratuito al Hub de Práctica, una herramienta que permite a cualquier usuario de Android o iOS repasar errores y reforzar habilidades específicas. “Nos dimos cuenta de que restringir estas funciones solo a determinados usuarios, ya sea que usen la versión gratuita o la de pago, no coincidía con la misión que tenemos”, explica De Anda.

Es menester señalar que el Hub ayuda a personalizar el aprendizaje y acelerar el progreso al enfocarse en los puntos que cada persona necesita mejorar: vocabulario, comprensión auditiva o expresión oral.

La plataforma habilitó para todos los usuarios de iOS y Android las lecciones de habilidades dentro del Hub de Práctica. (Duolingo)

Diferencias entre la versión gratuita y la suscripción

Aunque las funciones clave como el Hub de Práctica y el PvP de ajedrez ya están abiertas a todos, Duolingo sigue ofreciendo ventajas para quienes optan por la suscripción Súper o Max. “En la versión gratuita uno tiene cierto número de energía para hacer lecciones. Si cometes varios errores, esa energía se agota y tienes que esperar hasta el día siguiente. En cambio, en la versión pagada puedes practicar sin límites diarios”, detalla De Anda.

Además, la plataforma mantiene funciones premium como la videollamada con el personaje Lily, que utiliza inteligencia artificial y, por ahora, solo está disponible para usuarios de pago.

Ajedrez en Duolingo

El curso de ajedrez de Duolingo se ha convertido en el que más rápido ha crecido desde su lanzamiento, especialmente en Latinoamérica. “Es un curso que está generando mucho interés por parte de los latinos, porque veo que, como latinos, entendemos los beneficios prácticos de aprender ajedrez, que los tiene y tiene muchos”, señala De Anda.

Duolingo utiliza rachas diarias, puntos de experiencia (XP) y gemas para motivar a los usuarios a practicar diariamente. Photographer: Gabby Jones/Bloomberg

La plataforma ha incluido el modo PvP para que los usuarios puedan competir en tiempo real con jugadores de su mismo nivel, haciendo más entretenido y motivador el aprendizaje.

Sobre el funcionamiento del PvP, la ejecutiva explica: “Cuando juegas una partida contra otro usuario, el sistema te empareja con alguien que tiene tu mismo nivel de conocimiento. Hacemos esto porque queremos que ambos disfruten la partida. Si te enfrentas a alguien con mucha más experiencia, lo más probable es que pierdas en solo unas pocas jugadas y la experiencia no sería divertida para nadie”.