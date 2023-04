Este filtro en TikTok sirve para hacer un ranking de las mejores películas del mundo

Filtro de TikTok permite hacer un ranking de las mejores películas. (Infobae)

Un nuevo filtro en TikTok se está convirtiendo en tendencia entre la comunidad de creadores de contenido que disfrutan del cine, pues reta a cada usuario a elaborar un ranking o “tier list” de las mejores películas o de sus favoritas, entre las que se pueden incluir las de estreno más reciente o clásicos de la época dorada de Hollywood, estrenadas entre los años 1920 y 1960.

Este juego en forma de filtro, creado por Felipe Alves, un creador de filtros y artista digital, llegó a acumular más de 27.100 videos en la plataforma gracias a su dinámica particular: Se establecen cuatro niveles o categorías (S, A ,B y C) en las que se pueden ubicar hasta diez títulos diferentes y cada uno de los grupos tiene una cantidad limitada de espacios.

Además, su formato especial también evita que las personas puedan saber qué película sigue en la lista, por lo que cada ubicación en el ranking deberá ser pensada cuidadosamente si el usuario decide hacer que su selección sea coherente con sus gustos cinematográficos.

Para utilizar este filtro y crear contenido sobre cine en un perfil de TikTok, los usuarios deberán ingresar a la aplicación y buscar “Movie Tier List”. Una vez que se haya ubicado el filtro en la sección de resultados de la plataforma, se tendrá que pulsar sobre el botón rojo que tiene el icono de una cámara y empezar la grabación.

Los “niveles” aparecerán en la pantalla sobre el rostro del usuario, mientras que las películas a calificar se mostrarán de forma continua en la parte central e inferior de la pantalla. Para desplazar una película al espacio que se le asignará, se tendrá que pulsar con un dedo en la pantalla y deslizarlo hasta su ubicación deseada.

Una vez que se haya establecido, esta no podrá ser modificada por el creador de contenido, por lo que se añade un nivel extra de dificultad. El creador de contenido y fanático del cine, Javier Ibarreche, quien llegó a formar parte de la cobertura de la ceremonia de los Oscar de este año para un medio mexicano, también se sumó a la tendencia del filtro e intentó cuatro veces hacer una lista de sus películas favoritas.

“Esto va a salir mal, por eso no hago rankings de películas, pero bueno”, dijo Ibarreche antes de intentar hacer su primer ranking en el que se incluyeron películas como Knives Out, X-Men, Spiderman No Way Home, El Mago de Oz y Harry Potter.

Javier Ibarreche prueba filtro de TikTok para hacer un tier list de las mejores películas

Luego de cuatro intentos en los que dio su opinión sobre algunas de las películas que fueron incluidas en sus rankings, incluidas varias que pueden ser consideradas clásicos de la historia de la industria, Ibarreche recomendó que “independientemente del orden, ignoren por completo el ranking que estoy haciendo, anoten todas y cada una de las películas en esta lista y véanlas”.

Una de las formas que pueden ayudar a los creadores de contenido en la plataforma para elaborar un ranking más cercano a sus gustos, es pulsar sobre la película que aparezca en pantalla y moverla sin necesidad de que esta se ubique en un puesto en el ranking. Esto generará que la siguiente película se muestre y se pueda tener una idea de cuál de las dos puede ocupar un puesto más alto en la lista.

Este filtro también puede ser de ayuda en caso de que los usuarios se encuentren indecisos sobre qué películas pueden ver si tienen tiempo libre en sus casas.