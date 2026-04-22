Guatemala

Ataque en cevichería de Guatemala vinculado a rivalidad de pandillas, según primeras hipótesis

Seis personas fallecieron y dos resultaron heridas cuando un grupo armado irrumpió en un local de la zona seis. Las autoridades investigan si la agresión responde a disputas entre estructuras criminales

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Seis personas murieron tras un ataque armado en una cevichería de la zona seis de Ciudad de Guatemala, vinculado a la rivalidad entre pandillas. (Cortesía: Guate Visión)

Una balacera, ocurrida, el lunes, en el interior de una cevichería ubicada en la zona 6 de Ciudad de Guatemala dejó un saldo seis personas fallecidas y dos heridas, entre ellas un menor de edad. En torno a este caso, el portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), Jorge Aguilar, detalló a Guate Visión que la principal línea apunta a una disputa entre estructuras criminales que operan en ese sector como una de las hipótesis de las autoridades.

Según explicó Aguilar, las primeras pesquisas se centran en la rivalidad entre pandillas. “Hay varias líneas de investigación hasta este momento. Una de las principales es que sea un tema de rivalidad entre dos estructuras criminales en ese mismo sector”, afirmó.

El portavoz añadió que el análisis de las cámaras de videovigilancia permitió observar el ingreso de dos hombres al local, quienes se dirigieron directamente a dos de las víctimas identificadas como Noemí Sinay H. y su acompañante, perpetrando el ataque de forma directa y premeditada.

En declaraciones recogidas por Guate Visión, Aguilar indicó que existen elementos que refuerzan la hipótesis del ajuste de cuentas. “Hay otro tipo de información que hasta el momento se ha ido fortaleciendo para dar con los presuntos sicarios, quienes se pudieran ser integrantes de una estructura criminal que opera en ese mismo sector”, afirmó.

El uso de información detallada sobre la vestimenta de las víctimas refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas entre estructuras criminales rivales. (Cortesía: Bomberos Voluntarios)
El uso de información detallada sobre la vestimenta de las víctimas refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas entre estructuras criminales rivales. (Cortesía: Bomberos Voluntarios)

El portavoz mencionó al citado medio que la Subdirección General de Investigación Criminal de la PNC, en coordinación con la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público (MP) y la unidad de videoforense, concentran esfuerzos en la identificación de los responsables.

La investigación considera también la posibilidad de que los atacantes hayan recibido información detallada sobre las víctimas, incluyendo la vestimenta. “En muchos de los casos a este tipo de sicarios se les da, en este caso, la información de cómo están vestidas las personas y por tal motivo, es una de las líneas de investigación hasta este momento”, precisó Aguilar.

El funcionario no descartó la participación de integrantes de la Mara Salvatrucha o la Mara 18, aunque también se investiga la posible intervención de otra estructura delictiva local.

Una de las víctimas tenía antecedentes penales

Guate Visión también consultó a las autoridades sobre los antecedentes de una de las víctimas señaladas en el lugar. De acuerdo con la información proporcionada, Noemí tenía un total de tres antecedentes penales: conspiración para asesinato, asociación ilícita, extorsión y posesión de droga para consumo.

Estos datos forman parte del expediente preliminar que manejan los investigadores en relación con los hechos ocurridos el día anterior en la zona seis.

Las autoridades señalaron que un niño de cinco años resultó herido durante el ataque y permanece bajo observación en el Hospital General San Juan de Dios. (Cortesía: Bomberos Voluntarios)
Las autoridades señalaron que un niño de cinco años resultó herido durante el ataque y permanece bajo observación en el Hospital General San Juan de Dios. (Cortesía: Bomberos Voluntarios)

El ataque armado dejó un saldo de seis personas fallecidas y dos más heridas, entre ellas un niño de cinco años, quien permanece bajo observación en el Hospital General San Juan de Dios.

El impacto de la agresión movilizó a las autoridades, que desplegaron operativos en la zona para ubicar a los responsables e incautaron motocicletas presuntamente robadas. Según Guate Visión, la escena del crimen presentó más de cien indicios entre balística y evidencia biológica.

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