Top 3 de opciones para ser más productivos desde el celular

Entre las diversas funciones que tienen los teléfonos celulares como realizar llamadas, tomar fotos y videos, descargar aplicaciones y juegos, una de las más importantes, al menos para los usuarios que se dedican a trabajar, tiene que ver con el tiempo de uso del dispositivo, la productividad y cómo usar el dispositivo de forma eficiente.

El rendimiento del dispositivo está directamente relacionado con el tiempo que le toma obedecer un comando o ejecutar un programa, por lo que en el caso de los usuarios profesionales es importante. Es por ello que se debe considerar optimizar la forma en la que se usa un teléfono para que se adapte mejor a las necesidades de la persona. Estas son algunas recomendaciones para lograrlo.

Mantener organizada la pantalla de inicio

Una de las características que tienen en común los dispositivos que cuentan con el sistema operativo de iOS como el de Android es que una vez que se han instalado aplicaciones, estas pueden desplazarse a la pantalla principal y acomodarlas para que ocupen el espacio que el usuario desee.

En cualquiera de los casos, cada aplicación no solo tiene la particularidad de poder ocupar un espacio, sino de compartir una “carpeta” junto a otras plataformas de características similares o con finalidades similares. Los usuarios pueden agrupar estos iconos y renombrar estas colecciones como deseen como “juegos”, “Google”, “redes sociales”, entre otras categorías que cada persona puede establecer a su gusto.

Activar algunos widgets de productividad

Los widgets no son aplicaciones adicionales que deban ser instaladas, sino extensiones adicionales de plataformas ya presentes en el dispositivo y que pueden ser activadas si el usuario lo desea. En el caso de los celulares Android, para acceder a la lista de cada uno de ellos los usuarios tendrán que deslizar los dedos pulgar e índice desde afuera hacia adentro de la pantalla.

Este gesto abrirá algunas opciones de configuración de la pantalla entre las que se encuentra la de Widgets, que se encontrará en la parte inferior y a la que se puede acceder con solo pulsar el icono que corresponde. Dentro de esta lista se encontrarán únicamente los widgets que están vinculados a las aplicaciones que se están instaladas al celular. No se puede acceder a una herramienta en particular si su aplicación no está instalada.

Los usuarios podrán elegir las opciones que más deseen como widgets específicos para el bienestar digital además de otras herramientas de Google que ya se encuentran en el celular como el Calendario, la plataforma de cuidado del dispositivo, recordatorios, entre otras herramientas útiles que pueden encontrar. Sin embargo, también es posible que algunos juegos o plataformas de entretenimiento presenten este tipo de funciones adicionales.

Gestionar correctamente las notificaciones

Los usuarios tienen el control sobre las notificaciones que desean recibir por parte de las aplicaciones para que solo presenten aquellas que sean relevantes para cada uno y se eviten situaciones en las que aparecen demasiadas y no permiten operar de forma adecuada el dispositivo o al menos visualizar cómodamente la pantalla del celular.

Para administrar correctamente estos anuncios por parte de las plataformas instaladas en un dispositivo, los usuarios deberán ingresar a la aplicación de Ajustes o Configuración y buscar el apartado de Notificaciones. Al hacer clic sobre este opción se abrirá un listado con todas las aplicaciones instaladas (externas y algunas del sistema del celular) que las emiten.

En este apartado los usuarios deberán seleccionar y activar únicamente las aplicaciones de las que deseen tener notificaciones emergentes. Esto no evita que se generen notificaciones dentro de redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, sino que estas no aparecerán en la pantalla principal del dispositivo.