Cuál es la diferencia entre un celular que se compra en una tienda oficial y el que viene de un operador móvil

Desde hace unos años la venta de celulares dejó de ser exclusiva de los operadores de telefonía móvil y los usuarios pueden adquirirlos en una tienda de tecnología o de la marca. Entonces, los usuarios deben conocer la diferencia entre comprar un celular libre y otro desde un prestador de servicios.

Para aquellos que están por cambiar de móvil y tienen la duda entre las dos opciones, aquí marcamos las principales diferencias que hay ente las dos formas de compra que en general no cambian el teléfono en sí, pero si algunos detalles como actualizaciones o formas de pago.

Qué es un celular libre

Antes que nada, es importante definir a este tipo de móviles, que son aquellos cuyo IMEI no está ligado a ninguna operadora de telefonía, sino que cuenta con las bandas libres para que el usuario cambie de prestador de servicios las veces que quiera.

En algunos países las operadoras están obligadas a vender los celulares de esta forma, por lo que puede darse el caso de comprar un dispositivo libre en uno de estos lugares, aunque de ahí se desprenden otras obligaciones como clausulas de permanencia.

Bloatware

Esta es una de las principales diferencias técnicas entre ambos tipos de móviles. El bloatware se refiere a las aplicaciones que vienen preinstaladas y que pertenecen al operador o a la marca del teléfono.

Este tipo de plataformas pueden ser un problema porque muchas veces son poco funcionales y ocupan un espacio considerable en la memoria, por lo que se pierde una característica del celular desde el momento de la compra que puede ser molesta con el tiempo.

No todas las empresas prestadoras de servicio tienen un volumen grande de bloatware y hay algunas que no instalan nada, así que es un punto a verificar para no ceder espacio de almacenamiento.

Algo que no sucede con los celulares libres, que vienen sin apps preinstaladas, más allá de las de Android y las que la marca ponga, que muchas veces se pueden borrar.

Actualizaciones

Un segundo punto que afecta directamente al dispositivo es el de las actualizaciones. En Android hay una gran fragmentación para que cada fabricante disponga de los parches del sistema operativo a su gusto.

Para el caso de los celulares comprados en un operador hay una desventaja importante, porque estas empresas serán las últimas en dar el aval de la actualización del software. Mientras que los teléfonos libres serán los primeros al no tener un intermediario en el proceso.

El paso adicional con los operadores se da porque ellos deben verificar que esas novedades no afecten negativamente a la red y demás características de funcionamiento.

Garantía

Este es un punto a favor de los operadores, porque al comprar un celular libre muchas veces la garantía es directamente con el fabricante, es decir, con la marca del dispositivo. Esto puede ser un proceso muy largo, en el que en ocasiones el teléfono se tarda en ser reparado o en dar una respuesta.

En cambio, con las empresas prestadoras de servicios móviles la garantía es con ellos, quienes cuentan con canales de servicio al cliente más cercanos al usuario, incluso cerca a su casa, haciendo todo más cómodo.

Financiación

Comprar un celular muchas veces requiere de un plan de pagos amplio por los costos que representa. En este caso los operadores tienen una ventaja importante porque muchos ofrecen cuotas sin intereses en los primeros meses, una facturación asociada al plan móvil y la opción de reposición en la que pasado un tiempo se renueva el dispositivo por un costo menor.

Los celulares libres la mayoría de veces hay que pagarlos de contado o usar tarjetas de crédito que con el tiempo aumentan el precio inicial.

