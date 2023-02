Imagen creada con inteligencia artificial engañó en un concurso de fotografía y se llevó el premio

Una imagen falsa gana un concurso de fotografía, demostrando el nivel de avance de esta tecnología.

El nivel de realismo que están alcanzando los contenidos generados con inteligencia artificial (IA) es cada vez más alto. Un ejemplo es lo que sucedió en un concurso de fotografía en Australia en la que una imagen creada con IA se ganó un premio, rompiendo todas las reglas.

DigiDirect es la marca detrás de la organización del concurso, que se hace cada semana y le pide a los participantes tomar cualquier foto con la cámara y vivir en el país. Pero una empresa quiso saltarse esas condiciones para demostrar el desarrollo de esta tecnología.

Le puede interesar: Linkin Park usó inteligencia artificial para el video de una de sus mejores canciones

Imagen con IA pasa como una real

Absolutely Ai fue la compañía responsable de este caso. Ellos presentaron una imagen de la playa, que los jurados creyeron había sido tomada con un dron y le dieron el premio a mejor foto de la categoría verano.

Además de esto, el nombre de la persona que supuestamente postuló la imagen era Jan van Eyck. Un alias inspirado en un artista famoso en el norte de Europa en el siglo XV.

La empresa aseguró que su intención nunca fue burlas del evento o desatar la polémica, sino que postularon la imagen falsa con intención porque querían “demostrar que estamos en un punto de inflexión con la tecnología de inteligencia artificial”.

“Esta semana, ganamos un popular concurso de fotografía de DigiDirect al participar en una toma con un dron de un par de surfistas al amanecer. Es una imagen hermosa, pero no es real, al menos no en el sentido tradicional”, aseguró la compañía en un comunicado.

Una imagen falsa gana un concurso de fotografía, demostrando el nivel de avance de esta tecnología.

Le puede interesar: Un bot de inteligencia artificial responde por qué es necesario que se lo incorpore en la educación

Ante la victoria en el concurso, los ganadores devolvieron el premio, que era un cupón de impresión de fotografías de 100 dólares australianos, aunque quedarán con el reconocimiento de tener la primera foto creada con IA galardonada.

Desde el estudio no especificaron que herramienta usaron para el proceso de creación, ya que tres de las más famosas para este tipo de contenido son DALL-E, Midjourney y Stable Diffusion, pero si contaron como resolvieron algunos detalles.

“Los surfistas a nuestra imagen nunca existieron. Tampoco esa playa o tramo de océano en particular. Se compone de una cantidad infinita de píxeles tomados de fotografías infinitas que todos y cada uno han subido en línea a lo largo de los años”, afirmaron.

El objetivo general de la empresa era marcar un punto de inflexión en el progreso de la inteligencia artificial, al punto que ni los más expertos pueden determinar la diferencia y cómo estas herramientas cada día tomarán un lugar más importante en las industrias.

“Miraremos hacia atrás en este momento como el momento en que todo cambió. El genio salió de la botella y no hay vuelta atrás a medida que la automatización se traslada a nuestra vida cotidiana”, concluyeron.

Le puede interesar: Esta herramienta usa Chat GPT para dar ayuda psicológica

Las manos y los dientes suelen tener errores por las imprecisiones en los datos obtenidos por estas herramientas.

Errores comunes en imágenes creadas con IA

Hay un aspecto en el que esta tecnología aún no ha alcanzado un alto realismo: las manos, pies y dientes humanos. Gracias a estas partes del cuerpo es fácil detectar cuando una fotografía ha sido creada a través de inteligencia artificial.

En el punto específico de las manos y los pies sucede algo especial. “En general, se entiende que, dentro de los conjuntos de datos de IA, las imágenes humanas muestran las manos de manera menos visible que las caras. Las manos también tienden a ser mucho más pequeñas en las imágenes de origen, ya que rara vez se ven en forma grande”, afirmó un portavoz de Stability AI a BuzzFeed News.

Esto quiere decir que la información que tiene la IA no es lo suficientemente clara y por eso, Amelia Winger-Bearskin, artista y profesora asociada de IA y las artes en la Universidad de Florida, considera que esta tecnología no entiende realmente qué es una mano o al menos no en la forma en que se conecta anatómicamente a un cuerpo humano.

En la información con la que se alimentan estas tecnologías, las manos siempre están agarrando algo o puestas sobre algo, por lo que no se ven completas, sino solamente los dedos o una parte de ellas. La IA siente la necesidad de hacer lo mismo en su contenido y por eso los resultados desordenados.