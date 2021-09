Uso de internet aumentó en 2021 debido a la pandemia por covid-19

Seis de cada diez personas del mundo son usuarios de internet. EFE/PABLO MARTIN/Archivo

La pandemia por covid-19 ha impactado de forma considerable en la vida de todas las personas, especialmente en lo relacionado con el uso de la tecnología y la necesidad del internet en la vida “normal” de las personas. De acuerdo con el informe Digital 2021, desarrollado por We Are Social en apoyo con Hootsuite, más de 4660 millones de personas en todo el mundo se pueden considerar como “usuarios de internet”, lo que traducido en cifras porcentuales representa casi un 60 % de la población en todo el planeta.

De esta forma, según el estudio, esto supone un crecimiento del 7,3 % en relación con los datos obtenidos a comienzos de 2020.

“Después de un año de pandemia el cambio que ha supuesto la covid-19 en las conductas de los usuarios digitales ya es evidente. Todas las plataformas han aumentado su penetración, su tiempo de uso, y su base de usuarios; el e-commerce ha ganado usuarios de forma recurrente; el audio como plataforma se ha disparado y el uso del entretenimiento online aumenta más rápido que muchas otras cosas: gaming, streaming, noticias, etc”, explicó Alberto Pachano, manager director de We Are Social España.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha establecido que el internet, junto con otras tecnologías digitales, se puede considerar como la innovación que más rápido ha avanzado en la historia de la humanidad. “En apenas veinte años han llegado a cerca del 50 % de la población del mundo en desarrollo, y han transformado las sociedades”, explica la ONU.

Así, por ejemplo, esta entidad internacional explica que las conexiones a internet actuales “en el ámbito de la educación, los entornos virtuales de aprendizaje y la formación a distancia han llevado los programas educativos a estudiantes que, de otro modo, quedarían excluidos”.

Sin embargo, en esa transformación de sociedades que indica la ONU también se puede hablar, más allá del impacto en los procesos laborales y educativos, en el crecimiento y propagación de la cultura de las redes sociales en el planeta.

De regreso al informe de Hootsuite y We are social, se puede encontrar que más de 4200 millones de personas hacen parte del mundo de las redes sociales en 2021, lo que supone un crecimiento exponencial del 13 %, respecto al 2020, es decir más de 490 millones de nuevos internautas registrados en estas plataformas digitales.

Crecimiento del internet móvil

Ahora bien, con el crecimiento de las redes sociales y el número de personas que hacen parte de estas, también se ha visto un aumento exponencial en el uso del internet móvil. Por comodidad y sencillez, los celulares se pueden considerar como el hogar de aplicaciones sociales tales como Facebook, WhatsApp e Instagram.

En el caso de Colombia, un informe conocido como Data Flash, desarrollado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), señala que durante los primeros tres meses de 2021 la red móvil mostró un incremento del 68,4 % en comparación con el primer trimestre de 2020. En pocas palabras, mientras que el año pasado se usaron un poco más de 149 millones de GB antes de finalizar marzo, este año se alcanzaron a usar 365,9 millones de GB.

Asimismo se nota un aumento en la importancia que ha tenido la tecnología 4G, siendo la red más usada en todo el país, con un total del 76,1 % de las conexiones. Esta cifra representó un aumento de 19,1 % en comparación con enero, febrero y marzo de 2020.

“La información analizada confirma que, a raíz de la pandemia, la transformación digital aumentó la demanda del servicio de Internet móvil, lo que representa una buena noticia para nuestro país”, indicó Sergio Martínez Medina, comisionado y director ejecutivo de la CRC.

