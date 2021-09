Crash Bandicoot cumple 25 años y los celebraron con el Wumpa Day

Crash Bandicoot es considerado uno de los juegos icónicos de la PlayStation 1.

“El marsupial loco favorito de todos cumple 25 años, y todos están invitados a la fiesta. Diviértete durante el Día Wumpa a partir de hoy, 9 de septiembre, para celebrar un cuarto de siglo de Crash”, es el mensaje con el que ActiVision, una de las productoras de videojuegos más famosas del mundo, invitó a los seguidores de Crash Bandicoot a celebrar el aniversario número 25 de este, uno de los títulos más recordados de la Play Station 1, y de los más importantes en la historia de los juegos de video.

El 9 de septiembre de 1996 vio la luz un marsupial procedente de la isla N.Sanity, que debía luchar contra una serie de villanos dementes, intentando recolectar la mayor cantidad de fruta posible, rompiendo cajas y destruyendo animales y plantas furiosas, en medio de paisajes llenos de color y aventura. Ya sea por medio de una selva húmeda o un helado mapa de hielo, este épico personaje logró enamorar a pequeños y grandes; y es precisamente esa nostalgia la que hoy celebran sus seguidores.

Sin embargo, la historia no siempre fue así. Para comenzar, las cajas no siempre estuvieron en los planes de los desarrolladores del videojuego, quienes aceptaron que la idea fue planteada e implementada al juego tan solo nueve meses antes de que se estrenara. De hecho, sin las cajas tampoco hubiera existido el nombre como tal, pues los directivos de Universal Interactive querían algo como Ozzie The Ozel o Wuzzel the Wombat; pero el sonido de las cajas rompiéndose (‘Crash’), fue lo que finalmente ayudó a decidir el nombre ideal para el videojuego.

De esta forma, pasando por Crash Bash, un título que consistía en la realización de una serie de minijuegos, hasta Crash Team Racing (CTR), la versión alocada y oceánica de Mario Kart, esta saga ha sido una de las más exitosas en medio del género de aventura y arcade.

LEA TAMBIÉN: PlayStation cambia de opinión: Horizon Forbidden West tendrá actualización gratuita a PS5

The Wumpa Day

Hoy, 25 años después, tanto los gamers como los desarrolladores y las productoras del juego decidieron rendir un homenaje al animal humanoide, que con sus pantalones azules y zapatillas rojas se robó el corazón de toda una generación.

Por esto, se decidió que la mejor manera de celebrar a este marsupial era con el llamado Wumpa Day, un día completo en el que la estrella homenajeada sería Crash. Por medio de varios formatos (gráficos, video y texto), todas las empresas que han pasado por la franquicia de este personaje, como Sony, ActiVision, Toys for Bob, Universal Interactive Studios, entre otras, decidieron recordar cómo ha sido la evolución de este videojuego.

De hecho, ha sido tanta la emoción que ha generado este aniversario, que se decidió crear un nuevo paquete recopilatorio con algunas de las últimas entregas de Crash, denominado “Crash Bandicoot – Crashiversary Bundle”.

02/10/2020 Crash Bandicoot 4: It's About Time. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA activision

“El Crash Bandicoot - Crashiversary Bundle celebra Crash de la manera más grande, con cinco juegos completos de Crash Bandicoot en uno: Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Crash Bandicoot 4: It’s About Time y Crash Team Racing Nitro-Fueled. También está disponible el paquete Crash Bandicoot - Quadrilogy, que incluye la trilogía Crash Bandicoot N. Sane y Crash Bandicoot 4: It’s About Time”.

Así, ActiVision, que es el actual distribuidor de los juegos de Crash, ofrece a todos sus seguidores una recopilación de cinco juegos, que mezclan la nostalgia de la historia y personajes de los primeros títulos, con los gráficos y jugabilidad que solo ofrecen las nuevas tecnologías.

Por último, la distribuidora informó que, tanto Crash Bandicoot - Crashiversary Bundle como Crash Bandicoot - Quadrilogy ya se encuentran disponibles de forma digital en las tiendas virtuales de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch.

SEGUIR LEYENDO