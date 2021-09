PS Plus y Xbox Live anunciaron los juegos gratuitos que dispondrán en septiembre

La mayoría de los videojuegos estarán disponibles hasta finales de este mes. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PANASONIC

A finales de 2020 llegaron a cientos de hogares en todo el mundo las consolas de nueva generación de Sony y Microsoft: la PlayStation 5 y las Xbox Series, respectivamente, iniciando la transición de la PS4 y el Xbox One, en busca de nuevas experiencias en el mundo de los videojuegos.

Ahora bien, el hecho de que sea una “transición” da a entender que las consolas ‘viejas’ aún tienen muchísimo por ofrecer, tanto en jugabilidad como en soporte. Ejemplo de esto último son los títulos gratuitos que mes tras mes lanzan la PS Plus (Suscripción paga de PlayStation) y Xbox Live (Membresía de Xbox), los cuales no solo están disponibles para las consolas de nueva generación, sino también para sus antecesoras.

Así, por ejemplo, en agosto la suscripción mensual de PlayStation ofreció juegos como Control: Ultimate Edition, Destruction All Stars, Star Wars Jedi: Fallen Order y Virtua Fighter 5. Además, se contó con el aval para poder jugar en la PS5 títulos como Bloodborne, The Last Guardian, Uncharted 4, God of War, Days Gone, Persona 5 y Resident Evil 7.

Sin embargo, dicha “promoción” solo iba hasta este 6 de septiembre, y así poder reiniciar el catálogo con el que ambas plataformas sorprenderán a sus gamers este mes.

¿Qué juegos traerá PS Plus para septiembre?

Para el caso de PlayStation 5 y PlayStation 4, la PS Plus trae tres juegos gratuitos para los usuarios activos con esta membresía. Dos de ellos son verdaderos clásicos: Hitman 2 y Predator Hunting Grounds. En el primero, se pueden vivir las aventuras del ya famoso Agente 47, en la segunda entrega de su trilogía; mientras que en el segundo, se puede jugar como un humano o como un Depredador, cambiando la jugabilidad según el personaje escogido.

De esta forma, estos son los títulos gratuitos de la PS Plus para septiembre, catalogados según la consola en la que se pueden jugar:

PlayStation 5: Overcooked! All You Can Eat

PlayStation 4: Hitman 2 y Predator: Hunting Grounds

¿Qué juegos traerá Xbox Live para septiembre?

En el caso de la “Caja X”, su versión de paga (Xbox Live Gold) traerá cuatro nuevos títulos gratuitos para este mes los cuáles se podrán jugar en Xbox Series X/S y Xbox One. Entre las más destacadas se encuentran Zone of the Enders, que llegará en su versión HD, para vivir una experiencia sin límites, no solo en su jugabilidad sino en su calidad de imagen.

Asimismo, para todos aquellos que gozan con los juegos de lucha, Microsoft decidió incluir en su catálogo gratuito una entrega de la saga Samurai Shodown, trayendo la nostalgia reciente a todos sus seguidores.

Estos son los títulos gratuitos de Xbox Live Gold de septiembre, catalogados según la consola en la que se pueden jugar:

Xbox Series X/S y Xbox One: Warhammer: Chaosbane y Mulaka (que estará disponible entre el 16 de septiembre y el 15 de octubre).

Xbox 360: Zone of the Enders HD (disponible solo hasta el 15 de septiembre) y Samurai Shodown II (estará disponible desde el próximo 16 de septiembre y hasta finalizar el mes).

Cabe recordar que, en ambos casos los juegos disponibles para las consolas antiguas (PS4 y Xbox 360), pueden jugarse también en la nueva generación, gracias a lo que en el mundo gamer se conoce como retrocompatibilidad. Infortunadamente, no sucede en el caso contrario (juegos de nueva generación en consolas antiguas).

Igualmente, en el caso de PS Plus, solo los juegos gratuitos que se descargan a las consolas se mantendrán en dichos dispositivos si el usuario conserva una suscripción activa a este servicio.

