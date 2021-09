iPhone 13: llamadas satelitales solo funcionarían en áreas específicas

El iPhone 13 llegaría a finales de este 2021.

En las últimas semanas se ha venido hablando de la posibilidad de que el próximo iPhone (posiblemente denominado como iPhone 13), podría venir con una herramienta más que deseada para todos sus usuarios: la posibilidad de realizar llamadas, ya no con la necesidad de contratar un servicio de telefonía, sino por medio de la tecnología satelital.

La información fue dada por Ming-Chi Kuo, un famoso analista, quien dio a conocer, por medio de una nota enviada a inversores, que el iPhone contará con un sistema compatible con la llamada comunicación satelital de órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en inglés); por lo que, en teoría, ya no sería necesaria una conectividad 4G o 5G para realizar una llamada.

Cabe recordar que no es la primera vez que se menciona a Apple y sus intenciones de usar este tipo de tecnologías como forma para comunicar a sus usuarios, pues en 2019, el portal especializado Bloomberg mencionó en una de sus notas que la empresa venía trabajando en algunas investigaciones sobre tecnología satelital, y la forma en que esta podría emplearse para la entrada y salida de llamadas desde un iPhone. Sin embargo, es en este 2021 que, tal parece, el sueño se hará realidad.

Ahora bien, lo que parecía un cuento de hadas, se fue convirtiendo en una decepción para los usuarios de Apple, que han visto con tristeza como la noticia de llamadas por medio de comunicación satelital se va derrumbando cada vez más; o al menos limitándose.

El pasado 31 de agosto, Bloomberg volvió a los ruedos para hablar sobre este tema, esta vez con la intervención de Mark Gurman, uno de los periodistas más reconocidos de esta publicación. Según explicó Gurman, la nueva tecnología satelital, aunque real, no funcionaría en cualquier momento sino que solo sería activada en los iPhone en instancias de extrema emergencia.

De esta forma, según el empleado de Bloomberg, se le intentará dar un uso más importante al chip de banda base Qualcomm X60 personalizado que se instalará en el iPhone 13. Se evitaría, al menos por ahora, que las personas aprovechen esta nueva tecnología para saciar su necesidad de hablar por teléfono.

Pero tal parece que los límites de esta tecnología no concluyen ahí, sino que el área de cobertura también sería reducida para las llamadas satelitales. De acuerdo con, nuevamente, Gurman, este tipo de llamadas y mensajes no estarían disponibles para cualquier persona, ni para cualquier territorio. Apple estaría interesada en colaborar a personas que enserio requieran de la ayuda de su nueva tecnología, por lo que limitaría el acceso a esta a “mercados selectos” y sitios en los que no exista cobertura móvil o que sea muy mínima.

Teniendo en cuenta esto, lo más lógico es pensar que las grandes urbes como Nueva York o Londres no estarán en la lista “blanca” de la empresa fundada por Steve Jobs para el envío y recepción de mensajes y llamadas con ayuda de la comunicación satelital.

No obstante, las noticias con las que llega el reconocido periodista no son tan malas como se creían, pues según su informe, se supone que Apple estaría pensando en planear, crear y lanzar sus propios satélites a LEO y así poder ampliar la cobertura de datos a una mayor cantidad de sus usuarios. Por supuesto, esta es una tarea que requiere de una gran inversión, y por ende de varios “años de distancia” antes de que pueda vislumbrarse como una posibilidad tácita.

Sin embargo, las noticias no son del todo negativas, y es precisamente ese aspecto el que han decidido abrazar los usuarios más optimistas de Apple.

