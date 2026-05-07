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Qué es la función pantalla en pantalla y cómo aprovecharla en YouTube, Android y iPhone

Configura la ventana flotante en tus dispositivos y disfruta de videos, recetas, tutoriales o llamadas sin dejar de atender mensajes ni perder productividad

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YouTube y más: cómo activar el modo pantalla en pantalla y ganar tiempo en tu día a día - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
YouTube y más: cómo activar el modo pantalla en pantalla y ganar tiempo en tu día a día - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La función “pantalla en pantalla(Picture in Picture, PIP) se ha convertido en una de las herramientas más valoradas para la multitarea en dispositivos móviles. Esta tecnología permite continuar viendo un video en una pequeña ventana flotante mientras se navega por otras aplicaciones o se realizan diferentes actividades en el teléfono.

En un mundo donde la inmediatez y la productividad digital son clave, saber cómo activar y aprovechar PIP puede transformar la experiencia de consumo de contenido, desde videollamadas hasta tutoriales y streaming en YouTube.

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El auge de la pantalla en pantalla responde a la necesidad de los usuarios de no interrumpir sus actividades principales mientras consultan otras apps. Ya sea para responder mensajes, tomar notas o buscar información sin pausar un video, esta función mejora significativamente la fluidez y la eficiencia en el uso cotidiano de smartphones y tablets.

Pantalla en pantalla: la clave para ver videos y trabajar sin interrupciones - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Pantalla en pantalla: la clave para ver videos y trabajar sin interrupciones - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

¿Qué es la función pantalla en pantalla?

La función PIP permite que el video en reproducción se reduzca a una ventana pequeña y móvil sobre la pantalla principal. De este modo, puedes seguir viendo el contenido mientras usas otras aplicaciones, cambias de tarea o navegas por el dispositivo.

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El reproductor flotante puede moverse a cualquier parte de la pantalla para no obstaculizar la vista de otras apps, y puedes cerrarlo o expandirlo en cualquier momento.

Cómo activar pantalla en pantalla en YouTube

En Android:

  1. Abre YouTube y comienza a reproducir cualquier video.
  2. Sal de la aplicación (por ejemplo, pulsa el botón de inicio o cambia a otra app).
  3. El video se reducirá automáticamente a una ventana flotante si la función está activada.
  4. Puedes mover la ventana a cualquier parte de la pantalla o cerrarla arrastrando hacia abajo.

En iPhone y iPad:

  1. Abre la app de YouTube y reproduce un video.
  2. Sal de la app usando el gesto de inicio o el botón Home.
  3. Si tienes la función habilitada, el video aparecerá en una ventana PIP flotante.
Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone con la aplicación de YouTube abierta, mostrando el logotipo rojo y el botón de reproducción.
YouTube y más: cómo activar el modo pantalla en pantalla y ganar tiempo en tu día a día - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nota: En YouTube, PIP para videos musicales y ciertos contenidos está disponible solo para miembros de YouTube Premium.

Cómo configurar y personalizar PIP en tu dispositivo

Android:

  • Ve a Configuración > Apps > YouTube > Avanzado > Pantalla en pantalla.
  • Asegúrate de que la opción esté activada.

iPhone y iPad:

  • Ve a Configuración > General > Imagen dentro de imagen y activa la opción.

Dentro de YouTube:

  • Entra en la configuración de la app y busca la sección Reproducción.
  • Activa o desactiva la función según tu preferencia.

Cómo cerrar o desactivar la pantalla en pantalla

Cerrar la ventana PIP es sencillo:

  • Pulsa el reproductor flotante para mostrar los controles y selecciona la “X” en la esquina superior derecha.
  • O arrastra la ventana a la parte inferior de la pantalla para descartarla.

Para desactivar completamente la función, accede a la configuración de la app y desactiva la opción de pantalla en pantalla.

Ventajas y usos prácticos de la función PIP

  • Multitarea: Permite ver videos, tutoriales o seguir una receta mientras respondes mensajes, navegas en redes o tomas notas.
  • Productividad: Ideal para estudiantes y profesionales que necesitan consultar contenido visual sin dejar de trabajar en otras tareas.
  • Entretenimiento continuo: Puedes disfrutar de tus series y canales favoritos sin perderte notificaciones importantes o llamadas.

La función pantalla en pantalla representa un salto en la usabilidad de dispositivos móviles, integrando el consumo de video y la gestión de tareas en una experiencia fluida. A medida que el contenido digital gana protagonismo, dominar estas herramientas es esencial para sacar el máximo provecho de tu smartphone o tablet. Mantente atento a las actualizaciones de tus apps favoritas, ya que las funciones multitarea seguirán evolucionando para adaptarse a las necesidades de los usuarios modernos.

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