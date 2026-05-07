Frases para dedicar por WhatsApp en el Día de la Madre: mensajes emotivos y originales

Día de la Madre: frases originales y emotivas para sorprender a mamá por WhatsApp - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día de la Madre es una de las fechas más especiales del año, un momento para rendir homenaje a esa figura única que ha guiado, cuidado e inspirado a generaciones. En la era digital, WhatsApp y las redes sociales se han convertido en los canales preferidos para enviar mensajes llenos de cariño, gratitud y creatividad.

Saber qué decir y cómo expresarlo puede hacer la diferencia y convertir un simple saludo en un recuerdo que mamá atesorará por siempre.

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En 2026, el Día de la Madre en Colombia se celebrará el 10 de mayo, el segundo domingo del mes. Ya sea que vivas cerca o lejos, un mensaje emotivo, una foto significativa o un detalle pensado para ella pueden alegrar su jornada y reforzar el vínculo familiar, incluso a la distancia.

Día de la Madre 2026: mensajes para emocionar y hacer reír a mamá en WhatsApp - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Frases cortas para el Día de la Madre

Gracias por tanto amor y por darme tu vida.

Eres mi ejemplo y mi fuerza para seguir día a día.

Todo lo bueno en mí te lo debo a ti.

Mamá, eres mi persona favorita en el mundo.

Gracias por cuidarme siempre e inspirarme a ser mejor.

Tus abrazos son mi lugar seguro.

No hay nadie como tú, eres mi mayor felicidad.

Eres mi mayor bendición.

Gracias por tu paciencia infinita.

Mamá, eres mi mejor amiga.

Acompañar estas frases con una foto juntos puede hacer el mensaje aún más especial y significativo.

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Frases originales para sorprender y hacer reír

Mamá, eres la jefa de jefas.

No se necesita a Google teniendo a mamá, lo encuentras todo.

Gracias por ser mi banco, mi chofer y mi psicóloga.

Qué afortunada eres de ser mi madre. ¡Mentira! El afortunado soy yo por tenerte.

Mamá, contigo no hay wifi, pero hay amor ilimitado y eso es más que suficiente.

Madre, gracias por no abandonarme cuando nací.

Si la maternidad fuera fácil, los papás la harían.

Eres la única que me aguanta de verdad.

Gracias por tus consejos… y tus amenazas.

Si yo fuera tú, también me querría.

Mamá, sí tienes razón sobre todo.

Elige entre frases cortas, originales o llenas de ternura para sorprender a tu mamá y recordarle cuánto la quieres, ya sea con una foto, un estado o un simple “te amo” digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas frases aportan un toque de humor y cercanía, perfectas para arrancar una sonrisa en ese día especial.

Frases emotivas que tocarán el corazón

Todo lo que soy es gracias a ti y prometo que te haré sentir orgullosa.

El amor de mi madre es el motor de mi mundo.

Tu sonrisa me da paz.

Eres la luz en mis días grises.

Siempre seré tu niño/a, pase el tiempo que pase.

A tu lado, la vida es más fácil, no te vayas nunca.

Gracias por enseñarme a vivir y creer en mí.

Eres mi primer amor y el más grande.

Nada me hace más feliz que verte sonreír.

Tu amor me protege siempre.

Mensajes cortos y bonitos para WhatsApp

Eres admirable, mamá.

Haces que cada día valga la pena.

Verte feliz me hace olvidar cualquier tristeza.

Gracias por ser tú, no te cambio por nada.

Eres la mejor del mundo.

Orgulloso de ser tu hijo/a.

Tu amor es mi mayor tesoro.

Siempre a tu lado.

Mamá, eres única.

Te admiro mucho.

Celebra el Día de la Madre con un mensaje especial: frases para todos los estilos en WhatsApp - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frases para usar como estado en redes sociales

Contigo aprendí a amar sin medida.

Gracias por tu amor incondicional.

Mi vida no sería igual sin ti.

Eres mi mayor inspiración.

Agradezco cada día tenerte.

Eres la reina de mi vida.

Siempre cuentas conmigo.

Mi mundo empieza y termina contigo.

Te celebro todos los días, mamá.

No solo se trata de enviar un mensaje o una foto. Aprovecha la fecha para compartir tiempo en familia, sorprender a mamá con un detalle o, si la distancia lo impide, recordarle de manera especial el papel fundamental que tiene en tu vida. Los mensajes digitales acortan distancias, pero el afecto se construye día a día, con palabras y acciones. Elige la frase que más se ajuste a tu relación y haz del Día de la Madre un momento inolvidable.

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