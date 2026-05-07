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La razón por la que podrías perder seguidores en Instagram y Facebook sin darte cuenta como a Messi, Ronaldo y más

La causa principal está relacionada con una eliminación masiva de cuentas falsas, bots y perfiles inactivos realizada por Meta

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Lionel Messi y Cristiano Ronaldo perdieron millones de seguidores en Instagram tras una purga masiva de cuentas falsas e inactivas.
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo perdieron millones de seguidores en Instagram tras una purga masiva de cuentas falsas e inactivas.

Miles de usuarios de Instagram, incluidos Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Kylie Jenner, han experimentado una disminución repentina en su número de seguidores durante las últimas horas.

La principal razón apunta a una purga masiva de cuentas falsas, bots y perfiles inactivos ejecutada por Instagram, propiedad de Meta.

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Si bien la compañía no ha emitido un comunicado específico sobre una operación puntual en los últimos días, sí mantiene una política activa de eliminación de cuentas que violan sus normas comunitarias.

De hecho, Meta había anunciado previamente que buscaría limpiar la plataforma para combatir el spam y ofrecer métricas más auténticas a creadores y anunciantes.

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Kylie Jenner también vio reducir su audiencia al perder alrededor de 15 millones de seguidores en la plataforma. REUTERS/Daniel Cole
Kylie Jenner también vio reducir su audiencia al perder alrededor de 15 millones de seguidores en la plataforma. REUTERS/Daniel Cole

Impacto en usuarios y celebridades

El fenómeno no distingue entre usuarios comunes y grandes figuras públicas.

Cristiano Ronaldo perdió 18 millones de seguidores, Lionel Messi 8 millones y Kylie Jenner 15 millones, mientras que otras celebridades como Taylor Swift y Justin Bieber también registraron caídas notables.

En cuentas más pequeñas, las pérdidas pueden ir de unas decenas a miles de seguidores. En redes como Reddit y Threads, usuarios atribuyen este descenso a la eliminación de perfiles falsos y granjas de bots.

Los bots en Instagram son cuentas automatizadas que inflan artificialmente el número de seguidores y la interacción. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
Los bots en Instagram son cuentas automatizadas que inflan artificialmente el número de seguidores y la interacción. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Qué dice Instagram y qué medidas tomar

Instagram reconoce en su Centro de Ayuda que elimina regularmente cuentas falsas, spam y perfiles que no cumplen sus reglas.

Además, permite a los usuarios revisar y eliminar seguidores sospechosos desde sus propias cuentas.

Si notas una caída en tus seguidores, lo recomendable es observar si el número se estabiliza tras algunas horas y revisar la calidad de los perfiles perdidos.

No se aconseja recurrir a aplicaciones externas para “recuperar” seguidores ni comprar paquetes de crecimiento, ya que suelen estar asociados a seguidores artificiales y representan riesgos de seguridad.

Plano medio de una persona de perfil, sosteniendo un smartphone con ambas manos, cuya pantalla iluminada muestra prominentemente el logo colorido de Instagram.
Instagram elimina regularmente cuentas de bots para garantizar estadísticas auténticas y proteger la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento no hay confirmación oficial de una “purga extraordinaria”, pero la caída masiva de seguidores en Instagram responde, en principio, a un esfuerzo de la plataforma por eliminar cuentas falsas y mejorar la autenticidad de las interacciones.

Este tipo de ajustes pueden repetirse de forma periódica, afectando a usuarios de todos los tamaños y perfiles. Mantener una comunidad real y activa es, hoy más que nunca, una prioridad para la red social.

Cómo cuidar tu Instagram de bots

Proteger tu cuenta de Instagram frente a bots es esencial para mantener una comunidad auténtica y evitar problemas de seguridad o penalizaciones por parte de la plataforma.

Varios robots humanoides digitales conectados por líneas y pantallas flotantes sobre una red de datos
La presencia excesiva de bots puede distorsionar el alcance real y la credibilidad de cualquier perfil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En primer lugar, revisa periódicamente tu lista de seguidores y elimina aquellos perfiles que parezcan falsos, como cuentas sin foto, sin publicaciones, con nombres extraños o actividad sospechosa.

Instagram ofrece herramientas dentro de la app para identificar y gestionar estos perfiles de forma manual.

Evita el uso de servicios externos o aplicaciones que prometan aumentar tus seguidores rápidamente, ya que suelen recurrir a cuentas automatizadas o bots, lo que puede afectar la credibilidad de tu cuenta y exponerte a bloqueos o restricciones.

No compres paquetes de seguidores ni participes en sorteos dudosos que impliquen el intercambio masivo de follows, ya que muchas veces estos métodos solo generan interacciones artificiales y no aportan valor real.

Un bot en Instagram es un perfil no gestionado por personas, diseñado para interactuar de forma automática y masiva. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Un bot en Instagram es un perfil no gestionado por personas, diseñado para interactuar de forma automática y masiva. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Mantén tu cuenta protegida activando la verificación en dos pasos y usando contraseñas seguras.

Además, desconfía de mensajes o solicitudes extrañas, y denuncia cualquier actividad sospechosa directamente a Instagram.

Cuidar tu comunidad y priorizar la calidad sobre la cantidad te ayudará a construir una presencia digital más sólida y segura, alineada con las políticas y buenas prácticas de la plataforma.

Qué son los bots en Instagram

Los bots en Instagram son cuentas automatizadas que actúan sin intervención humana. Generalmente, están programadas para realizar tareas como seguir a otros perfiles, dar “me gusta”, comentar o enviar mensajes de forma masiva y repetitiva.

Estos bots suelen ser utilizados para inflar artificialmente el número de seguidores, incrementar la interacción en publicaciones o difundir spam y promociones no deseadas.

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