Nuevas funcionalidades en Google Maps: centros de vacunación COVID-19 y estaciones de BA Ecobici

Juliana Awada desmiente una crisis con Macri: “Dudo que nada nos pueda separar”

Desde Suiza, adonde viajó junto al ex presidente y su hija menor, Antonia, la ex Primera Dama habló con Infobae de los rumores que no solo señalaron que estaba separada, sino que volvería con su primer marido, Bruno Barbier. “Lo que están inventando es una locura y una maldad”, dijo