Cómo gestionar el espacio en Google Fotos para aprovecharlo al máximo

Desde hoy Google Fotos dejó de prestar servicio de almacenamiento ilimitado y gratuito

Hasta ayer Google ofrecía almacenamiento gratuito e ilimitado para las fotos y los videos que se subían en alta calidad (lo cual implica una compresión respecto de la calidad original) en la nube . Pero a partir de hoy ese beneficio ya no está disponible para todos los usuarios, salvo para los propietarios de los teléfonos Pixel.

Eso quiere decir que todo el contenido multimedia que se cargue a la nube consumirá los 15 GB de cuota disponible que ofrece, sin costo, la cuenta de Google. Ese almacenamiento se comparte entre el contenido que hay en Gmail, Drive y Fotos.

La empresa estima que más del 80% de los usuarios tendrán posibilidad de almacenar contenido hasta 3 años más sin costo dentro del almacenamiento de 15 GB, una vez que entre en vigencia esta restricción que fue anunciada por primera vez en noviembre del año pasado.

Ahora bien, la compañía puso a disposición de los usuarios una herramienta que permite gestionar mejor el espacio disponible en el sistema. Para acceder a la herramienta hay que hacer clic aquí.

En la pantalla el sistema predice cuánto tiempo más le queda de espacio disponible al usuario en función de su comportamiento. Es decir que hace una estimación teniendo en cuenta el tipo de contenido que sube y almacena en su cuenta y a partir de eso le indica cuándo cree que se quedará sin cuota disponible en la nube.

Así es una de las herramientas para gestionar el almacenamiento en la cuenta de Google

A continuación se ven una serie de sugerencias para optimizar el espacio. Se sugiere, por ejemplo, eliminar fotos borrosas, revisar las imágenes grandes y las capturas de pantalla para que el usuario evalúe si quiere preservar ese contenido o quitarlo del todo.

También hay un botón para revisar y eliminar archivos de gran tamaño en Gmail y Drive. Allí, por ejemplo, se indica la cantidad de mails que se enviaron a papelera pero aún no se borraron definitivamente y por lo tanto ocupan espacio. A su vez se incluye un listado de archivos en Drive que también están en esas condiciones y los correos que tienen adjuntos pesados.

Si una vez hecho todo esto todavía sigues sin espacio, entonces puedes considerar la opción de contratar el servicio pago de almacenamiento en la nube que ofrece la compañía y que se llama Google One. Tiene servicios de 100 GB, 200 GB y 2 TB que cuestan USD 1,99; USD 2,99 y USD 9,99 por mes respectivamente.

Otra opción es distribuir el almacenamiento disponible con diferentes cuentas, contratar otro servicio en la nube o bien hacer un back up en disco externo.

Si te quedas sin espacio, ya no podrás subir archivos ni imágenes a Google Drive; así como tampoco crear copias de seguridad de fotos ni videos en calidad original en Google Fotos. También se detendrán las sincronizaciones entre la carpeta de Google Drive de la computadora y Mi unidad. Es posible que si te quedas sin espacio tampoco puedas enviar ni recibir correos electrónicos a través de Gmail, aunque sí podrás continuar accediendo a tu cuenta de Google.

Si superaste la cuota de espacio hace 2 años o más y no liberaste ni compraste más espacio para volver a estar por debajo del límite, es posible que Google se quite todo el contenido que tengas en Gmail, Drive y Fotos. Lo mismo podría ocurrir si durante 2 años o más tienes la cuenta inactiva, es decir, si no la utilizas. La forma más simple de mantener los datos activos es visitar periódicamente Gmail, Google Fotos y Google Drive. Pero antes de que eso suceda, recibirás una notificación por correo electrónico y otras notificaciones de Google.

SEGUIR LEYENDO: