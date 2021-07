Microsoft dará un tiempo límite para retirar Windows 11 si este no le convence

Microsoft presentó su nuevo sistema operativo, Windows 11

El nuevo sistema operativo de Microsoft se lanzó el pasado de 28 de junio, y como se había filtrado en varios sitios web el nombre que le dio la compañía fue: Windows 11. Este nuevo sistema llega en reemplazo de Windows 10, el sistema operativo que viene funcionando en los PC desde 2015, por lo que este es considerado como el cambio más importante de Microsoft en los últimos seis años.

“Con Windows 11, tenemos un sentido renovado del papel de Windows en el mundo (…) Hoy en día, el mundo necesita una plataforma más abierta, una que permita que las aplicaciones se conviertan en una plataforma por derecho propio. Windows es una plataforma donde pueden nacer cosas que son más grandes que Windows, como la web”, explicó el presidente ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella.

De acuerdo con el gigante de la informática, la versión alpha de Windows 11 podría ver la luz del día a finales de este 2021, sin embargo, todas las opciones y cambios, tanto de interfaz como de software, ya se pueden disfrutar gracias a la versión beta que se puede descargar en Windows Insider.

¿Cómo regresar a Windows 10?

Ahora bien, al tratarse de una versión de prueba, las personas que se sientan insatisfechas con la actualización podrán revertir fácilmente su sistema operativo a Windows 10, sin miedo de perder ningún dato o archivo en su computador.

Para “regresar en el tiempo” y volver a tener Windows 10 en su terminal solo hay que seguir los siguientes pasos:

1. Ir a Inicio (logo de Windows).

2. Dar clic en Configuración y en la nueva pantalla, escoger la opción de Actualización de Windows.

3. Localizar Opciones Avanzadas y dar clic en Recuperación.

4. Una vez allí, solo deberá hacer clic en la opción Versión Anterior de Windows. De esta forma su computador volverá a tener Windows 10 como sistema operativo.

La recuperación se hará con una copia de seguridad de Windows 10. Foto: Captura de pantalla

La regla de los 10 días

No obstante, no todo en esta noticia es bueno: Microsoft aseguró que para realizar este cambio existirá un lapso de 10 días; después de este tiempo, aunque no se sienta satisfecho con Windows 11 deberá quedarse con este.

La única solución para volver a una versión anterior será realizar una copia de seguridad de su sistema operativo y después hacer una instalación limpia de Windows 10 en su PC. Por esto, lo recomendado es que antes de instalar Windows 11 cree una copia de seguridad de su equipo aún con Windows 10, con esto, en caso de arrepentirse no deberá reinstalar su sistema operativo sino que podrá restaurar a una versión anterior con esta copia.

“La regla de los 10 días se aplica a la versión beta actual. Tendremos más para compartir sobre la versión final en un fecha posterior”, dijo un representante de Microsoft al portal especializado CNET.

Cabe recordar que, cambiarse a Windows 11 no es una obligación. Microsoft aseguró que muchas de las nuevas configuraciones de este nuevo sistema operativo son más de diseño e interfaz, por lo que no existe gran diferencia con el software presente en Windows 10. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque su PC podría funcionar sin problemas, esto no durará para siempre, pues, de acuerdo con la empresa norteamericana, Windows 10 seguirá recibiendo nuevas actualizaciones solo hasta 2025, año en el que será considerado obsoleto.

Desde ese momento, empezará la caída de un gigante que ha tenido seis años de “reinado” en las vitrinas de Microsoft, pero que en solo cuatro dirá “adiós”, tal como lo hizo hace algunos meses uno de sus antecesores: Windows 7.

SEGUIR LEYENDO