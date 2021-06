Cómo hacer para que Facebook deje de rastrear su información dentro de la web

FOTO DE ARCHIVO: Un logo de Facebook en un teléfono en esta ilustración tomada el 6 de enero de 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Para enero de este 2021, los informes de Facebook aseguraban que la red social contaba con más de 2.740 millones de usuarios, esto representa un incremento de casi el 12 % en relación con la cantidad de personas que hacían parte de la plataforma en el primer mes de 2020 (2.449 millones).

Sin embargo, aunque esto es casi el 36 % del total de la población de la Tierra, no significa que esta cantidad de usuarios se sientan 100 % seguros en esta red social. La mayoría han dicho ser parte de Facebook más por una necesidad obligada de la globalización que por un verdadero gusto adquirido.

A esto se suma también la cantidad de usuarios que han denotado su preocupación por la violación a varios protocolos de seguridad y privacidad de su información en esta plataforma. De hecho, desde que se filtró que Facebook tiene reporte, prácticamente, de todos y cada uno de sus movimientos en la red, el celo por la información compartida creció aún más.

Y es que, se ha descubierto que incluso las aplicaciones que usan las mujeres para hacer un seguimiento de su menstruación han compartido información que se puede considerar confidencial con Facebook, así como otro tipo de apps de bienestar y salud que usan frecuentemente sus usuarios.

En consecuencia, pensando en la seguridad y el derecho a la privacidad, Facebook instauró hace unos meses una opción denominada “Actividad fuera de Facebook”, con la que los internautas pueden observar todos los detalles de su navegación, así como los datos que otras aplicaciones comparten con la red social.

Asimismo, se puede borrar su historial de dichas aplicaciones y, lo más importante, ordenar a Facebook que deje de registrar su vida fuera de la plataforma o que no siga compartiendo cualquier información que la compañía haya transmitido de su perfil en el pasado. No obstante, como este tipo de acciones son usadas por la red social para mostrarle publicidad personalizada, usted puede, en vez de bloquear toda información, decidir qué empresas pueden o no compartir sus datos con Facebook.

“Otras empresas nos envían información sobre su actividad en sus sitios y usamos esa información para mostrarle anuncios que son relevantes para usted (…) Ahora puede ver un resumen de esa información y borrarla de su cuenta si lo desea”, explicó el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, a comienzos de este año.

IMAGEN ILUSTRATIVA: Logo de Facebook en una pantalla de ordenador visto a través de una lupa. Berna, Suiza. 19 de mayo, 2012. REUTERS/Thomas Hodel/Archivo

¿Cómo mejorar el control de privacidad en Facebook?

Para poder controlar de forma óptima y segura lo que Facebook comparte con terceros, o lo que dichas aplicaciones envían a la red social, solo hay que seguir estos pasos:

1. Ir a Configuración y privacidad y dar clic en Configuración.

2. Después, localizar la zona de Tu información de Facebook y seleccionar la opción Actividad fuera de Facebook.

3. Al llegar allí, ya podrá controlar toda acción que realice fuera de Facebook: revisar lo compartido con la empresa, borrar dicha información y hasta desactivar que Facebook recopile nueva información en el futuro.

Así, al momento de borrar todo el historial de la información que Facebook compartía con otras aplicaciones, la plataforma eliminará toda conexión que tenga con otros sitios en la web, haciendo que la publicidad en su perfil ya no tenga relación directa con su vida en internet.

Por último, si desea mejorar su experiencia en el control de la privacidad, algo más que puede hacer es configurar la forma en que Facebook puede o no mostrarle los anuncios en su web o app. Para esto solo hay que ir a Configuración / Preferencia de anuncios / Anunciantes y empresas. Allí podrá escoger cuáles empresas son las que tendrán derecho a publicitar en su perfil de Facebook. Cabe recordar que esta configuración no reduce el número de anuncios en su cuenta, solo le permite escoger cuáles anunciantes ver.

