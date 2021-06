Twitter anuncia nuevo modelo de monetización para influenciadores

La idea es monetizar las cuentas de las personas de influencia en la red social. Foto: Twitter

Las redes sociales se convirtieron de un momento a otro en una clase de mercado, en el que las experiencias e incluso, las mismas personas son el mismo producto a ofertar. Así lo hace Facebook por medio de la publicidad, al igual que su filial Instagram, y hace algunos meses se sumó TikTok a esta conversación. Por supuesto, YouTube también entra en esa lista siendo una de las plataformas en las que mejor monetización se puede lograr.

Sin embargo, mientras pasaban y pasaban los años con estas redes generando dinero por medio de anuncios y otro tipo de estrategias de mercadeo virtual, Twitter se había mantenido alejado de estas estrategias. Aparte de la inclusión de unos cuantos anuncios entre las Tendencias, la red social del ‘pajarito’ no había incursionado de manera directa en un mercado en el que otras grandes plataformas ya llevan participando desde hace años: los influenciadores. Pero eso cambiará desde ahora.

Hace unas cuantas horas, Twitter anunció dos nuevos proyectos de monetización en el que las celebridades (sea cual sea su campo) serán los protagonistas. Con Ticketed Spaces y Super Follows los influenciadores podrán generar nuevos ingresos por medio de esta comunidad.

“Twitter es donde la gente va para tener conversaciones reales sobre lo que está sucediendo. Es un lugar donde las personas pueden expresarse auténticamente y compartir sus pensamientos sin filtrar en el momento. Estamos trabajando en formas para que las personas que impulsan esas conversaciones puedan ganar dinero con el apoyo de la audiencia e involucrar a sus seguidores de una manera nueva”, explicó Twitter por medio de un comunicado de prensa.

Asimismo, desde la app indicaron que estas herramientas no se harán de forma predeterminada (o al menos no por el momento), sino que se harán jornadas de postulación para que personas con influencias dentro de Twitter sean quienes decidan o no participar.

Ticketed Spaces

Con el estreno de Spaces (Entradas en español), Twitter revolucionó la forma en que sus usuarios podrían relacionarse entre ellos. La inclusión de salas de audio en tiempo real logró unir por medio de las voces a cientos de personas en conferencias, debates o simples conversaciones dentro de la red social.

Pues, con la inclusión de Ticketed Spaces, Twitter promete fortalecer esta herramienta y crear comunidades a partir de personas influyentes, tanto en la red social como en la misma plataforma.

“Ticketed Spaces te ayuda a crear experiencias de audio en vivo únicas y exclusivas en ese espacio, aquellas por las que tu audiencia está dispuesta a pagar. Con Ticketed Spaces, tienes flexibilidad para establecer el precio del boleto, que puede ser tan bajo como un dólar o tan alto como 999 dólares”, indicó Twitter.

Así se podrán adquirir los boletos para los espacios de audio exclusivos. Foto: Twitter

Asimismo, se detalló que con esta opción las ‘estrellas’ podrán configurar y controlar el aforo de los espacios, creando “vínculos más profundos con sus seguidores en un entorno íntimo”, además de recordar a las personas que compraron los “boletas” datos importantes del espacio por medio de las “notificaciones push” enviadas directamente a los dispositivos de los asistentes.

Super Follows

“Super Follows te brinda una relación directa con tus seguidores más comprometidos que pueden generar ingresos mensuales”, es el resumen que hace Twitter de esta nueva función que, a simple vista, maneja un formato similar al de OnlyFans.

De acuerdo con la red social, con Super Follows los famosos podrán crear contenido adicional y privado con el cual se acercarán mucho más con sus seguidores más fieles, vendiendo el derecho de exclusividad por $ 2,99, $ 4,99 o $ 9,99 dólares al mes.

Ahora bien, Twitter aclaró que, tanto con Ticketed Spaces como con Super Follows, la plataforma obtendrá una comisión de los ingresos adquiridos por cada persona:

“Twitter no tomará más del 3 % de participación hasta que superes los $ 50,000 dólares en ganancias de por vida en ambos productos. Después de este punto, la participación de Twitter aumenta hasta un 20% de las ganancias futuras”.

Por último, la compañía explicó que si quiere ser parte de las primeras personas en gozar de los beneficios de estas dos nuevas herramientas deberá “postularse para ser parte de los grupos de prueba”. Para esto, “abra Twitter y navegue hasta la barra lateral, luego toque Monetización para obtener más información y ver si es elegible”.

SEGUIR LEYENDO