Cómo actualizar el mando de la PlayStation 5

11/05/2021 DualSense, el mando de PlayStation 5. PlayStation ha anunciado que el mando DualSense de PlayStation 5 ya se puede utilizar con la app de Remote Play para jugar en dispositivos de Apple a través de Bluetooth, aunque algunas funciones, como la retroalimentación háptica o el micrófono integrado, no están disponibles. POLITICA PLAYSTATION

En noviembre de 2020 se lanzó para la mayoría del mundo el nuevo PlayStation 5 (PS5), la consola de última generación de Sony, misma que ya han comprado al menos unos ocho millones de personas en el planeta.

El diseño, tecnología y jugabilidad de la PS5 la han catapultado como un éxito en medio de los ‘gamers’. Sin embargo, como en toda evolución tecnológica, esta consola tiene un componente más por el cual preocuparse: la actualización del mando DualSense.

Son varios los videojugadores que han anunciado en redes sociales la necesidad de mantener actualizado el control de la PS5 con el fin de no perder calidad al momento de jugar; no obstante, esta es una tarea que aún es nueva y por ende, compleja para algunas personas.

Por esto, Infobae trae una guía práctica para configurar el mando de esta consola sin importar el número de actualizaciones que Sony lance para este.

¿Cómo actualizar el mando PS5 de forma automática?

Al ser esta una tarea novedosa en el mundo de los videojuegos, cualquier ayuda que llegue para solventarla de buena manera no cae nada mal. Lo ideal es que las actualizaciones que lleguen para este control puedan ser recibidas por el mismo automáticamente.

Para que este proceso pueda ser posible hay que seguir estos sencillos pasos:

Mensaje de actualización del mando de la PlayStation 5. Foto: The Verge

¿Cómo actualizar el mando PS5 de forma manual?

Ahora bien, este proceso que parece sencillo podría complicarse si no se realiza con cuidado alguno de los pasos ya descritos. Muchas personas han mostrado su ira con este procedimiento cuando, por ejemplo, en lugar de oprimir X oprimen cualquier otro botón. En ese caso, la PS5 tomará este error como un mensaje de negación frente a la nueva actualización e iniciará de forma normal; pero la actualización no se habría efectuado satisfactoriamente y el mensaje habría desaparecido.

Por supuesto, sin actualización el controlador no funcionará de forma óptima, por lo que se hace necesario encontrar de nuevo el mensaje y realizar los pasos correctamente. Sin embargo, esto es algo que simplemente no se puede hacer.

Aunque en la red existen varios trucos que prometen hallar el mensaje y reanudar la actualización, estos no son más que simples engaños. No existe la forma de actualizar de forma manual, y reiniciar la consola no es un proceso que solucione el asunto.

No obstante, intentar no cuesta nada, y ante situaciones urgentes hay que tomar medidas desesperadas. Con base en la teoría que otorga la misma consola al arrojar la opción “Notificar después de 24 horas”, se puede inferir que el mensaje llegaría a la PS5 después de transcurrido un día.

Para no estar esperando durante 24 horas la notificación lo que se recomienda es seguir estos pasos:

De esta forma, se podrá engañar a la PS5 para que el mensaje de actualización aparezca de nuevo.

Ahora, lo importante es no fallar otra vez: oprimir los botones correctos y contar con un cable USB-C a la mano.

SEGUIR LEYENDO