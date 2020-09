-Ese fue uno de los capítulos que más me costó escribir. Pero lo hice para concientizar, que es lo más importante. Cuando hablo con especialistas me dicen muchas cosas, pero hay una frase de Sebastián Bortnik, especialista en estos temas, que me gusta mucho: cuando los chicos salen a la calle, les damos un montón de consejos. Cuando van a Internet, no. Explicarles la noción de identidad falsa (si ellos pueden mentirle con la edad, ¿por qué no podría hacerlo otro?), pero sobre todo charlar sobre lo que les gusta, sobre lo que no, y que sepan que sus padres siempre estarán disponibles. Es muy importante acompañarlos.