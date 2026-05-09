Starlink en Argentina: precios actualizados de mayo 2026

En Argentina, el plan Residencial Lite de Starlink cuesta 45.000 ARS mensuales y ofrece velocidades de hasta 200 Mb/s. (Starlink)

Starlink es un servicio de internet satelital desarrollado por la empresa estadounidense SpaceX, diseñado para proporcionar conectividad de alta velocidad en áreas urbanas, rurales y remotas.

El servicio, disponible en Argentina, utiliza una red de satélites en órbita baja para ofrecer acceso a internet sin depender de infraestructura terrestre, lo que permite llegar a zonas donde otros proveedores no tienen cobertura.

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Precios y características de los planes residenciales

En Argentina, Starlink ofrece dos alternativas principales para uso en el hogar. El plan Residencial Lite tiene un costo de 45.000 ARS mensuales y permite velocidades de hasta 200 Mb/s, adecuado para actividades cotidianas.

El plan Residencial brinda velocidades superiores a 400 Mb/s por 65.000 ARS al mes, orientado a usuarios que requieren mayor rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan Residencial proporciona velocidades superiores a 400 Mb/s y está orientado a usuarios que requieren mayor capacidad y estabilidad, con un precio de 65.000 ARS por mes. Las velocidades máximas son referenciales y corresponden al percentil 90 o 99, según el plan.

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Tarifas de los planes para viajeros

Para quienes necesitan conectividad fuera del hogar, Starlink dispone de dos opciones itinerantes. El plan Itinerante 100 GB permite navegar hasta 300 Mb/s durante aproximadamente una semana de uso típico, con un valor de 63.000 ARS mensuales.

Una vez consumidos los 100 GB, la velocidad se reduce, pero la conexión se mantiene con datos ilimitados de baja velocidad.

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El plan Itinerante Ilimitado está dirigido a viajeros frecuentes o usuarios que requieren acceso en diferentes ubicaciones, ofrece velocidades superiores a 300 Mb/s y no tiene límite de datos, con un costo de 140.000 ARS por mes.

Para viajeros ocasionales, Starlink ofrece el plan Itinerante 100 GB a 63.000 ARS por mes, con velocidades de hasta 300 Mb/s. (Fotocomposición: Infobae)

Cómo funciona el servicio de Starlink

El funcionamiento de Starlink se basa en una antena y un router instalados por el usuario, que se conectan directamente con los satélites de SpaceX.

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Este esquema elimina la necesidad de redes de fibra óptica o cable, permitiendo acceso a internet en zonas de difícil alcance para los proveedores tradicionales y agilizando la instalación en nuevos puntos.

Posibles desventajas y limitaciones de Starlink

Entre las desventajas del servicio se encuentran el costo mensual, que puede ser más alto que el de otras alternativas terrestres. Las velocidades anunciadas son máximos teóricos y pueden verse reducidas durante períodos de congestión.

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Además, factores como el clima o barreras físicas pueden afectar la calidad y estabilidad de la señal. El soporte técnico local es limitado en comparación con empresas nacionales.

El plan Itinerante Ilimitado está diseñado para viajeros frecuentes y tiene un precio de 140.000 ARS mensuales, sin límite de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio técnico que transformará a Starlink

Starlink, el servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX, experimentará una mejora significativa en su velocidad y cobertura tras la reciente autorización de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC).

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Esta autorización permite que las antenas de Starlink reciban señales desde un ángulo de elevación mínimo de 20 grados sobre el horizonte, frente a los 25 grados requeridos anteriormente.

El ángulo de elevación determina cuán bajo en el horizonte una antena puede captar la señal de un satélite.

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Un reciente cambio técnico autorizado por la FCC permitirá a las antenas de Starlink captar señales desde un ángulo de elevación más bajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir el ángulo mínimo habilita a las antenas para mantener la conexión con los satélites durante más tiempo y bajo condiciones más variadas, ampliando la cobertura, especialmente en zonas con obstáculos parciales como árboles, edificios o montañas.

Además, esta modificación reduce las interrupciones, ya que las antenas pueden seguir conectadas con los satélites aun cuando estos se encuentren cerca del horizonte, lo que resulta especialmente beneficioso en regiones de latitudes altas, donde la visibilidad de los satélites suele darse en posiciones más bajas.

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SpaceX es la empresa estadounidense que desarrolla y opera el sistema de internet satelital Starlink. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo/File Photo

La solicitud presentada por SpaceX ante la FCC abarca varias generaciones de antenas, incluyendo el modelo Starlink Mini y dispositivos de primera y segunda generación.

Si bien la empresa no ha dado detalles adicionales sobre el impacto en el usuario final, la medida se enmarca en un proceso de actualización regulatoria orientado a mejorar el rendimiento de los sistemas de internet satelital.

En paralelo, la competencia en el sector se intensifica con iniciativas como la de Amazon Leo, que ha lanzado antenas para ofrecer internet de alta velocidad en vuelos comerciales, mientras que Starlink ya está presente en varias aerolíneas internacionales.