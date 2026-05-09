Sigue estos pasos para crear una cuenta de adolescente en Instagram

Las cuentas de adolescentes en Instagram limitan la visibilidad del perfil y la recepción de mensajes. (Meta)

Las cuentas para adolescentes en Instagram incorporan un grupo de funciones y restricciones dirigidas a usuarios menores de 18 años. Meta, la empresa matriz, implementó estos ajustes para dar respuesta a inquietudes sobre la seguridad de los menores en las redes sociales. La plataforma limita de forma automática la visibilidad de los perfiles juveniles, controla la recepción de mensajes y restringe la exposición a contenidos potencialmente sensibles.

Desde 2024, Instagram asigna por defecto el perfil de Cuenta para Adolescentes a los nuevos usuarios menores de 16 años. En meses recientes, la compañía amplió la clasificación y estableció el rango de 13 a 17 años, siguiendo el estándar PG-13 utilizado por la industria cinematográfica. Los padres pueden personalizar algunos controles, aunque la mayoría de las restricciones se activan automáticamente para reforzar la seguridad digital.

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Instagram permite que las cuentas de adolescentes solo reciban mensajes directos de personas a las que ya siguen, prohíbe transmisiones en vivo y muestra menos publicaciones consideradas sensibles. Además, la plataforma aplica recordatorios de uso tras 60 minutos diarios y silencia notificaciones entre las 22:00 y las 7:00 horas.

Entre las principales características de protección, Instagram restringe la interacción directa y la exposición a ciertos contenidos para los adolescentes. La plataforma establece límites automáticos para reforzar la seguridad, mientras que los padres pueden ajustar algunos parámetros a través de la configuración de la cuenta.

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Configuración del horario permitido de actividad en Instagram. (Meta)

Pasos para crear una cuenta de adolescente con supervisión

Para acceder a estas funciones, el proceso inicia con la creación de una cuenta en Instagram.

Posteriormente, el padre, tutor o el propio joven debe enviar una solicitud de supervisión desde la aplicación móvil siguiendo la ruta: Más > Configuración > Supervisión > Crear invitación.

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El sistema genera un enlace que debe compartirse con el otro participante, quien deberá aceptar la invitación para activar la supervisión parental.

Una vez configurada, la cuenta pasa a ser privada de manera predeterminada y solo pueden etiquetar o mencionar al adolescente las personas a las que sigue.

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La función de supervisión permite que los padres o tutores revisen aspectos como los seguidores del menor, el tiempo de uso de la aplicación y las personas a quienes ha enviado mensajes en la última semana.

Las configuraciones de cuentas de menores de 16 años solo pueden ser autorizadas por los padres o apoderados. (Meta)

Límites de la supervisión parental

Aunque la herramienta de supervisión ofrece mayor control y transparencia, Meta aclara que los padres no tienen acceso a las transcripciones de los mensajes directos, búsquedas realizadas ni publicaciones o historias si no siguen la cuenta de su hijo. Toda la gestión se efectúa a través del Centro familiar en la configuración de la cuenta parental.

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La empresa justifica este límite como parte de la privacidad de los adolescentes. Solo se permite visualizar información general y la interacción social más reciente.

Exclusión de menores de 13 años y nuevas tecnologías de verificación

De acuerdo con la política de Meta, los menores de 13 años no pueden crear cuentas en Instagram. La compañía introdujo recientemente un sistema de verificación de edad basado en inteligencia artificial (IA) que analiza fotos y videos para detectar indicios visuales de la edad, como la estructura ósea y la estatura. Esta tecnología no es reconocimiento facial y funciona en países seleccionados, entre ellos Estados Unidos.

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El uso de inteligencia artificial ayuda a detectar y eliminar cuentas de menores de 13 años. (Europa Press)

Cuando el sistema detecta que una cuenta pertenece a un usuario menor de 13 años, la plataforma la desactiva y solicita una verificación de edad para evitar su eliminación definitiva. La herramienta también revisa publicaciones, comentarios y biografías para identificar posibles infracciones.

La implementación de este sistema ocurre tras una sentencia judicial en Nuevo México, donde un jurado halló responsable a Meta de no proteger adecuadamente a los menores de los riesgos en línea y la condenó a pagar 375 millones de dólares. La empresa advirtió que podría abandonar el estado en caso de que se le impongan nuevas restricciones regulatorias.

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