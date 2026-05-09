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Día de la Madre 2026: las frases que no debes decir a mamá por WhatsApp en esta fecha

Esta fecha puede transformarse en una fuente de malentendidos y tensiones familiares por mensajes mal elegidos o demasiado impersonales

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Mujer de mediana edad con gafas y cabello gris sentada en una cafetería. Sostiene un smartphone con WhatsApp y su mano cubre parcialmente su boca.
Un mensaje escueto puede generar distancia en una fecha pensada para el afecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la era de la mensajería instantánea y WhatsApp, el Día de la Madre ha dejado de ser solo una fecha de flores y abrazos para convertirse en un campo minado de notificaciones. Lo que para un hijo puede parecer un ‘mensaje rápido’ para una madre puede ser una señal de desinterés o, peor aún, una ofensa involuntaria.

La brevedad de un mensaje por celular es un arma de doble filo. Para evitar que el almuerzo familiar termine en un silencio incómodo, hemos recopilado una lista de frases que bajo ninguna circunstancia deberías decirle hoy a ese ser querido.

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Los siguientes ejemplos se han dividido por temas. Muchas de las frases pueden sonar exageradas o incluso descabelladas, pero deben ser tomadas como referencia, ya que cualquier mensaje con un tono parecido puede ser igual de dañino.

Frases de WhatsApp reenviadas o minimalistas suelen percibirse como muestras de desinterés. (Reuters)
Frases de WhatsApp reenviadas o minimalistas suelen percibirse como muestras de desinterés. (Reuters)

La trampa de la indiferencia

El minimalismo en el afecto suele interpretarse como desidia. Si vas a escribir, hazlo con intención.

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  • “Feliz día.”: tan escueto que parece un trámite administrativo. Falta el “te quiero” que valida el mensaje.
  • “Felicidades (Mensaje reenviado)”: el ícono de “reenviado” es el beso de la muerte para la autenticidad. Indica que ella es solo una más en una lista de difusión.
  • “¿Qué hay de comer hoy?”: reducir su figura al rol de proveedora de alimentos en su propio festejo es, por decir lo menos, desconsiderado.
Primer plano de una mujer latina de 50 años con cabello gris y rizado, concentrada mientras sostiene y mira un teléfono móvil oscuro con ambas manos.
Las comparaciones y los comentarios pasivo-agresivos dañan la armonía del Día de la Madre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El narcisismo digital

A veces, el hijo olvida que el protagonista no es él, sino quien lo trajo al mundo.

  • “No voy a poder ir, surgió algo que hacer”: confirmas que ella es tu segunda opción. El daño emocional es difícil de reparar con un emoji de corazón.
  • “¿Me puedes lavar esta ropa mañana? Aprovechando que te veo”: no confundas una visita de celebración con una entrega en la lavandería.
  • “Te mandé flores, ¿ya llegaron? Me costaron una fortuna”: ponerle precio al cariño anula el gesto. La generosidad no se presume, se ejerce.
  • “Tómate una foto con el regalo para subirla a Instagram”: priorizar la validación social sobre la conexión real demuestra que te importa más “parecer” un buen hijo que serlo

El peligro de las comparaciones

El Día de la Madre no es una competencia, y si lo fuera, no deberías ser tú quien actúe como juez.

  • “Feliz día a la segunda mujer más importante de mi vida”: los rankings afectivos son innecesarios. Hoy, ella merece el primer puesto sin asteriscos.
  • “Mi suegra cocina mejor el pastel, pero feliz día”: un comentario que garantiza tensión innecesaria en la mesa.
  • “Ojalá fueras tan relajada como la mamá de mi amigo”: es un ataque directo a su personalidad en un momento que debería ser de aceptación.
Una mujer de cabello gris y gafas está sentada en un sofá gris, mirando un teléfono móvil negro con ambas manos, con una taza y un libro cerca.
Frases reenviadas o minimalistas suelen percibirse como muestras de desinterés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pasivo-agresividad por chat

El texto escrito no tiene tono de voz, lo que hace que los “cumplidos con veneno” sean doblemente peligrosos.

  • “Feliz día, aunque a veces seas difícil de aguantar”: el “aunque” invalida cualquier palabra amable previa.
  • “Felicidades, a pesar de que no fuiste la madre perfecta”: el Día de la Madre no es el momento para pasar facturas de la infancia o realizar auditorías emocionales.
  • “Espero que hoy no llores por todo como el año pasado”: estás coartando su libertad emocional y juzgando su sensibilidad antes de que ocurra.
  • “Te quiero, pero por favor deja de meterte en mi vida”: una declaración de amor mezclada con una orden de restricción emocional es un mensaje sumamente confuso.
  • “Felicidades, aunque mi hermano dice que no te mereces nada”: introducir conflictos de terceros es una táctica divisiva que arruina el clima familiar.

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