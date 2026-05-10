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No es un error: Microsoft revela por qué algunas actualizaciones de Windows demoran tanto en instalarse

Muchos usuarios suelen pensar que esta demora podría significar que algo está mal con el sistema

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Actualizaciones de Windows
La pantalla de círculo giratorio indica que Windows está aplicando cambios y recuperando posibles fallos, según Microsoft. (Composición fotográfica)

Las actualizaciones de Windows suelen completarse en pocos minutos si la conexión a internet es estable. Sin embargo, algunos usuarios han notado que, tras descargar una actualización, la instalación puede tardar más de lo esperado, incluso llegando a parecer que el sistema se ha quedado bloqueado. Microsoft confirmó que este comportamiento es intencional y explicó los motivos detrás de estas demoras.

Qué ocurre durante la instalación

Al seleccionar la opción “Reiniciar” para finalizar una actualización, Windows reinicia el equipo y muestra la pantalla de círculo giratorio mientras aplica los cambios. En esta etapa, el sistema reemplaza archivos y realiza ajustes fundamentales en segundo plano. Cuando el proceso parece detenido, muchos temen que la actualización haya fallado o que el equipo se haya quedado en un estado problemático.

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Microsoft detalló que, en realidad, Windows 11 activa un sistema de recuperación automática al detectar dificultades durante la instalación. De este modo, en vez de abortar el proceso o mostrar un código de error sin explicación, el sistema intenta recuperarse y continuar con la actualización sin intervención del usuario.

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Los usuarios ahora pueden pausar las actualizaciones de Windows por tiempo indefinido. (Microsoft)

“La actualización toma medidas adicionales en segundo plano para completarse con éxito, lo que puede alargar el tiempo de instalación”, detalló Microsoft en una publicación reciente en su blog Windows Insider.

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Más tiempo, menos errores

El proceso de recuperación automática puede prolongar la instalación, pero Microsoft asegura que los resultados son positivos. El porcentaje de actualizaciones exitosas ha aumentado, ya que Windows revisa y corrige posibles fallos en tiempo real antes de finalizar el proceso.

Según la compañía, estos cambios son especialmente útiles para dispositivos que pasan poco tiempo conectados a internet o que se usan de forma esporádica. En estos casos, las mejoras han reducido los errores y acelerado tanto la descarga como la instalación de las actualizaciones.

“Estas mejoras resultan particularmente relevantes para dispositivos con poca conectividad o que no están en línea de forma continua, incrementando el éxito de las actualizaciones”, explicó Microsoft.

Las mejoras buscan una experiencia más estable y controlada para los usuarios de Windows 11. (Europa Press)
Las mejoras buscan una experiencia más estable y controlada para los usuarios de Windows 11. (Europa Press)

Cambios en el control de las actualizaciones

Microsoft también ha introducido novedades para dar más control a los usuarios sobre cuándo instalar las actualizaciones. Hasta ahora, Windows permitía pausar las actualizaciones por un máximo de cinco semanas. Una vez transcurrido ese tiempo, el sistema obligaba a instalar las actualizaciones antes de permitir otra pausa, y en algunos casos, los botones de “Apagar” y “Reiniciar” ejecutaban las actualizaciones aunque el usuario hubiera preferido posponerlas.

Con la nueva función, que comenzará a implementarse en las próximas semanas, los usuarios podrán pausar las actualizaciones por tiempo indefinido. El sistema incorpora un calendario que permite seleccionar la fecha hasta la que se desea posponer la actualización dentro de un periodo de 35 días y, después, volver a pausar sin que el sistema fuerce la instalación.

Además, los botones de “Apagar” y “Reiniciar” ya no podrán instalar actualizaciones automáticamente si el usuario decidió postergar la actualización, eliminando una de las quejas más frecuentes.

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Los botones de "Apagar" y "Reiniciar" ya no fuerzan actualizaciones si el usuario decidió posponerlas. (Microsoft)

Una estrategia para recuperar la confianza del usuario

Satya Nadella, CEO de Microsoft, aseguró que la empresa busca recuperar la confianza de sus usuarios. El área de actualizaciones ha sido históricamente criticada por la falta de control y la imposición de cambios. Con estas nuevas medidas, Microsoft apunta a una experiencia más estable, transparente y flexible.

La compañía promete seguir trabajando en mejoras para Windows Update y garantizar que la instalación de actualizaciones sea más predecible y menos frustrante para los usuarios de todo el mundo.

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