Con el tipo de sistema, el juego y los accesorios como volante y pedaleras resueltos, la siguiente pregunta es dónde va todo ese hardware. Nuevamente, todo depende de cuánto sea el presupuesto y del espacio y la “potencia” que buscas para tu simulador. Si no tienes mucho espacio y no quieres gastar tanto, un Wheelstand es lo que necesitas. No son muy rígidos y la posición de manejo no es óptima, pero hace su trabajo. Si quieres algo más elaborado, tienes los SimRacing Cockpits, que son estructuras mas sólidas, ajustables y confortables.