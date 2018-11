"Es un torneo amateur -por lo que no se firmaría un contrato-, va a haber premios pero no sueldos. Cada club va a decidir de qué manera participar y cuánto involucrarse" aclaró Cecileo. Y Borrego García añadió: " Los jugadores que representan a los equipos en esta instancia no son todavía ciberatletas ya que la escena argentina es muy pequeña, hay muy pocos jugadores profesionales".