La FIFA reconoció que sus sistemas informáticos fueron hackeados. Se trata de la segunda vez que ocurre en menos de un año. Hizo referencia a una brecha de seguridad que ocurrió en marzo, según publicó The New York Times. El incidente no está vinculado con el ciberataque de 2017 atribuido a un grupo vinculado con la agencia de inteligencia rusa.