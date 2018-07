En la Argentina, en términos generales, estamos lejos de eso. "Siempre hemos ponderado el tema de la libertad de expresión, la libre circulación de las ideas y la prohibición de la censura previa. Como país, es predecible que no receptemos la idea de que un particular, llámese empresa o cualquier otra, ante el mero aviso de otro particular, ante una potencial afectación, remueva un dato", asegura la abogada.